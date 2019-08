Alexandra Macesanu s-a eliberat din sarma si lantul cu care era legata: A fost la un pas sa iasa din casa lui Dincă

Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a declarat intr-un live pe pagina sa personala de Facebook ca Alexandra, adolescenta care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, reusise sa se elibereze din sarma si lantul cu care era legata si a fost la un pas sa iasa din casa lui Gheorghe Dinca.

„Acest copil a reusit, inainte sa apara aceasta bruta sau altul, a apucat sa se dezlege. La telefon cu nemercinicul de politist Pistol, a incercat si a reusit sa se dezlege de sarmele cu care era legata la picioare si a reusit sa rupa lantul, pentru ca era legata si cu un lant. Alexandra a reusit sa fie singura in casa aia si sa incerce sa iasa. Din pacate, nu a reusit sa faca acest lucru pentru ca afara erau doi caini lupi si nu a avut curajul sa faca acest pas.

Este greu de imaginat pentru orice fiinta umana prin ce a trecut copilul acesta. Este greu de imaginizat acest lucru pentru orice fiinta umana, dar pentru mine, acest episod pe care l-am aflat, ca a reusit sa se elibereze si sa incerce sa-si salveze viata cu calmul unui copil de 15 ani pe care, probabil, nicio persoana de 70 de ani nu il are, a fost lucrul care m-a impresionat cel mai mult. Si pentru ca a avut acest curaj si aceasta rezistenta, va spun ca voi lupta pana in ultima clipa, dincolo de orice clanuri si de orice altceva, sa o gasesc vie.

Atunci cand am aflat asta, astazi (joi), am plans in hohote. Nu mi-a venit sa cred ca acest copil a fost la un pas sa iasa din acea casa, ca s-a eliberat, dar ca nu a reusit. Alexandra mi-a aratat ca este cel mai puternic om pe care l-am cunoscut vreodata. Iar acest lucru le va da incredere parintilor ei ca daca fata este in viata, va sti sa lupte pentru viata ei", a declarat Alexandru Cumpanasu intr-un live pe pagina sa de Facebook.