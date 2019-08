Alexandru Cumpanasu ofera informatii SOC: "Monstrul Gheorghe Dinca face parte dintr-un clan. Am dat la...

Alexandru Cumpanasu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata si rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seara ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.

Unchiul fetei, despre care anchetorii spun ca ar fi moarta, a declarat ca Gheorghe Dinca nu este strain de traficul de persoane. Cumpanasu spune ca individul din Caracal si membri ai familiei sale s-ar fi ocupat de astfel de lucruri in Italia. Asta desi, miercuri, intr-o conferinta de presa, procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a spus ca Gheorghe Dinca nu a fost implicat in nici o fapta ilegala in Italia.

"Am dat la DIICOT o lista cu nume, adrese, telefoane ale celor implicati. E clar ca e ceva necurat la mijloc. Mai ales ca individul care a sunat-o pe mama Alexandrei a spus ca fata este in Anglia. Si m-am intrebat de ce Anglia. Si am aflat ca acest partener al monstrului este plecat acum in acea tara", a spus Alexandru Cumpanasu.