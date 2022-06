Alexandru Rafila a bulversat-o pe Flavia Groșan: Am rămas trăsnită când a zis asta!

Medicul Flavia Groșan se arată contrariată de mai multe declarații făcute zilele trecute de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. După ce în pandemie s-au făcut mai multe angajări cu caracter temporar în sistemul sanitar, Rafila a declarat că e vremea ca și aici să se ridice standardele când vine vorba de recrutări.

Am rămas trăsnită când ministru Rafila a spus ca nu mai accepta asistente medicale fără bac. Dar a fost posibil una ca asta? Bine ca 30 de ani ne am ocupat de teze de doctorat, in timp ce alții construiau fundația sistemului. O fundatie șubreda, fără bac. Atenție la brancardieri, ambulanțieri, paramedici. Și mintea mea începe sa înțeleagă și mai bine sistemul. Care i procentul analfabeților funcțional la noi?, a scris Groșan pe Facebook.