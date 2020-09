Alexandru Rafila: "Romania are cea mai mare rata a deceselor provocate de coronavirus din UE raportate la populatie"

Romania este tara cu cea mai mare rata a deceselor provocate de COVID-19, din Uniunea Europeana, de 3,1 la 100.000 de locuitori, potrivit unui raport al Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a explicat cauzele acestui numar mare de decese, raportat la populatie.

Rafila sustine ca raportul ECDC prezinta situatia din ultimele doua saptamani, dar Romania se afla pe primul loc de aproximativ o luna si jumatate:

"Este preocupant, pentru ca, dupa Romania, urmeaza la distanta apreciabila Bulgaria, cu 1,5 decese la 100.000 de locuitori, dupa care toate tarile au o cifra mai mica de 1, unele chiar extrem de mica. Asta demonstreaza ca pacientii din Romania care fac infectia cu coronavirus in aceasta perioada sunt, destul de multi, din categoia persoanelor cu comorbiditati, care sunt dispuse la forme mai grave, cu complicatii, si din pacate se ajunge si la deces", a spus Rafila pentru Digi24.

Acesta mai sustine ca este un indicator al capacitatii sistemului de sanatate de a trata aceste cazuri de infectie cu coronavirus intr-o tara din Uniunea Europeana. "Avem capacitatea sa tratam acesti pacienti, dar nu cu succes. Dar cauza nu putem s-o stabilim in acest moment".

Mai mult, Rafila considera ca poate fi vorba de o afectare mai mare la pacientii cu comorbiditati sau poate fi vorba despre unele unitati sanitare care nu reusesc sa trateze toti pacientii sau exista unele disfunctionalitati.

Medicul mai arata ca, pe baza statisticilor ECDC, se vede ca Romania s-a aflat intr-o crestere accelerata a numarului de cazuri, alaturi de Bulgaria, in ultima luna.

"Noi ne-am stabilizat undeva la 85 de cazuri la suta de mii de locuitori, Bulgaria, cu care mergeam umar la umar, a reusit sa reduca numarul de cazuri la sub 30. Demonstreaza ca se poate si intr-o tara cu un nivel de dezvoltare comparabil cu cel al Romaniei sa reduca povara bolii si sa intre intr-o zona mai confortabila din punct de vedere al solicitarii sistemului de sanatate. Noi in continuare avem un sistem de sanatate sub presiune", a spus Rafila.

Pe de alta parte, Rafila sustine ca au fost si tari in care evolutia cazurilor a fost "fulminanta", cum este Spania, care a ajuns la peste 200 de cazuri la 100.000 de locuitori.

"Dar mortalitatea, raportata la numarul populatiei, este un indicator care trebuie luat in considerare si cred ca acolo ar putea fi aduse unele imbunatatiri", a spus Rafila, aratand ca unele spitale sunt suprasolicitate, iar unitatile de terapie intensiva din unele localitati sunt sub presiune.

"Banuiesc ca astfel de suprasolicitari - si ale persoalului medical, sunt oameni care lucreaza acolo de mult timp, fara concedii, sub presiune foarte mare - si atunci trebuie sa gasim o solutie astfel incat sa repartizam aceasta povara si in alte zone, care sunt mai putin afectate in acest moment. Asta este opinia mea, bineinteles", a spus Rafila.