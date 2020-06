Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zukerman, acuza "prejudicii produse de fostul Guvern" in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zukerman, Ministrii Marcel Vela si Catalin Predoiu, si Procurorul General al Romaniei, Gabriela Scutea, s-au intalnit vineri, la sediul MAI, pentru a discuta despre fenomenul traficului de carne vie. La finalul intalnirii, oficialul american a spus ca tara noastra ramane sub supraveghere de tip doi in ceea ce priveste combaterea traficului de carne vie. El acuza fostul Guvern de "prejudicii" in ceea ce priveste acest fenomen, care "i-au incurajat pe infractori". El face un apel la conducerea Parlamentului sa coopereze cu Guvernul pentru imbunatatirea legislatiei privind combaterea acestui tip de infractiuni.

"Din pacate Romania ramane pe lista de supraveghere de nivelul doi pentru al doilea an consecutiv, ceea ce inseamna ca Guvernul nu si-a intensificat suficient eforturile de combatere a traficului de persoane. Raportul a constatat ca anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numarul de urmariri penale si condamnari pentru trafic de persoane a scazut, iar ingrijirea victimelor a fost deficitara", a declarat ambasadorul Adrian Zuckerman, vineri.

El a mai precizat ca bandele de crima organizata au traficat oameni, stiind ca probabil vor scapa nepedepsiti, asa cum s-a intamplat de multe lori in trecut. "Din fericire, numarul urmaririlor penale a crescut constant, protectia victimelor este de asemenea in crestere".

Ambasadorul spune ca SUA s-au angajat sa foloseasca toate resursele pentru ajuta Romania sa puna capat traficului de persoane. "Daca esti traficant de persoane te vom gasi, te vom aresta si te vom pune sub acuzare. Nu va exista un refugiu destul sigur pentru traficantii de persoane. Nu in Romania, nu in Statele Unite, nu in Europa" a mai adaugat adaugat Zuckerman.

Ambasadorul SUA a facut un apel la conducerea Parlamentului in sensul cooperarii cu Guvernul pentru imbunatatirea legislatiei privind combaterea acestui tip de infractiuni.

Conform unei intalniri de lucru din data de 12 iunie, intre ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, ministrul justitiei, Catalin Marian Predoiu, si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea, s-a stabilit ca autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane.

In urma discutiilor, demnitarii au dispus realizarea unui plan de masuri, cu aplicabilitate urgenta, in care vor fi prevazute, ca riposta la activitatile infractionale desfasurate de grupurile infractionale organizate, precum si actiuni operative concrete care sa conduca la destructurarea retelelor de trafic de persoane, trafic de droguri, precum si combaterea infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale.

"In acest context, a fost constituit un grup de lucru interinstitutional format din specialisti ai structurilor operative din cadrul institutiilor mentionate anterior, grup care are ca obiectiv principal combaterea traficului de persoane, a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale, dar si a traficului de droguri, prin actiuni concrete, realizate in termen scurt, care sa conduca la sanctionarea ferma a acestor fapte", a transmis MAI, intr-un comunicat de presa, la 12 iunie.

Si s-a stabilit ca, in cadrul efortului de combatere a grupurilor infractionale organizate si a retelelor de trafic de persoane, politistii si procurorii romani vor coopera judiciar international cu colegii din statele partenere Romaniei si pot accesa, la cerere, sprijin tehnic si logistic din partea institutiilor de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii, partener strategic al Romaniei inclusiv din perspectiva aplicarii legii, combaterii criminalitatii si respectarea statului de drept.

Totodata, Ministerul Afacerilor Interne, prin Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane, va intensifica cooperarea cu organizatiile non-guvernamentale, in vederea protejarii si asigurarii de asistenta pentru victimele traficului de persoane.

Cooperarea intre institutiile nationale si cele internationale, dar si cu partenerii sociali, reprezinta nu doar o necesitate, ci si o conditie obligatorie in vederea prevenirii si combaterii tuturor formelor de manifestare a criminalitatii.