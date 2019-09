Ana Birchall anunţă că Grupul de lucru interministerial nu susţine Secţia de investigare a magistraţilor în forma actuală

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat, marţi, că din raportul întocmit de grupul interministerial se desprind două concluzii preliminare şi niciuna dintre acestea nu susţine funcţionarea în actuala formă a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie.

"Am instituit un grup de lucru interministerial la nivelul Ministerului Justiţiei, coordonat direct de către ministrul Justiţiei, prin care am încercat să aducem la aceeaşi masă, ca şi puncte de vedere, am solicitat puncte de vedere atât de la instituţiile relevante din sistemul judiciar, toate de altfel, cât şi a asociaţiilor profesionale şi această analiză a cuprins recomandările GRECO, recomandările MCV, Comisia de la Veneţia şi alte recomandări venite inclusiv de la fiecare român care ne-a scris în această perioadă", a afirmat ministrul Justiţiei.

Birchall spune că din concluziile preliminare ale raportului întocmit de grupul interministerial nu este susţinută funcţionarea în actuala formă a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie.

"Noi terminăm această analiză, acest raport, în perioada următoare, sper eu în maximum două săptămâni, am întârziat pentru că mi-au venit anumite puncte de vedere puţin mai târziu şi am ţinut foarte mult să consultăm pe toată lumea. Vă spun din concluziile preliminare că sunt două concluzii destul de interesante care au majoritatea şi niciuna nu susţine funcţionarea în această formă a acestei instituţii. Astea sunt concluziile preliminare, eu o să fac public acest raport, o să îl pun la dispoziţia opiniei publice şi a dumneavoastră", a afirmat Ana Birchall.

Ministrul Justiţiei a precizat că este obligaţia CSM de a găsi consens faţă de toate punctele de vedere.

"Deci nu vreau să mă pronunţ într-un fel sau altul, dar eu cred că este obligaţia CSM-ului, în primul rând, pentru a găsi un consens printr un dialog onest, profesionist, real şi până la urmă corect faţă de toate punctele de vedere. Deci în mod obiectiv v-am spus ceea ce se întâmplă şi care este realitatea şi eu cred că în primul rând CSM-ul, pentru că este instituţia care conform legii are obligaţia de a asigura într-adevăr independenţa Justiţiei printr-un dialog onest, cinstit, deschis, profesionist şi responsabil să putem să găsim consens", a mai afirmat Ana Birchall.