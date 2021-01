ANAF are de azi acces la toate conturile bancare ale romanilor. Ce inseamna asta?!

ANAF are operational de luni, 11 ianuarie, un registru electronic pentru conturi bancare si conturi de plati identificate prin IBAN, iar alte institutii, precum Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, vor putea avea acces la acesta.

Institutiile de plata, precum bancile, si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi. In registru se vor gasi mai multe informatii, precum:

* pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului, insotit de celelalte date de identificare sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor;

* pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, date de identificare sau numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor;

* pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului;

* pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de datele de identificare sau de numarul unic de identificare in cazul nerezidentilor, si durata perioadei de concesionare.