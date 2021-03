Andra Miron anunțată ca redactor-șef al Euronews Romania

Andra Miron Diaconescu a fost numită redactor-șef al Euronews Romania. Este prima dintre-o serie mai amplă de recrutări care vor avea loc pentru canalul nou-înființat.



Euronews România, a cărui lansare a fost anunțată la începutul acestui an, este o filială de marcă a Euronews, cel mai important canal internațional de știri din Europa. Acesta va livra știri locale, regionale, naționale și internaționale prin platforme TV și digitale. Difuzarea este preconizată să înceapă până la sfârșitul anului. Andra a fost angajată de Euronews după un proces de selecție foarte competitiv. Acum este angajată a Euronews și raportează nemijlocit Directorului Editorial al Afiliaților Marca Euronews, François Chignac, cu sediul în Lyon, Franța.



Andra are o experiență de 17 ani în jurnalism și management media și a lucrat pentru branduri media consacrate precum B1 TV, National TV și Realitatea TV. Este o prezentatoare bine-cunoscută în România și are o vastă experiență de lucru în mediul de știri și știri de ultimă oră. De-a lungul carierei sale, Andra a demonstrat întotdeauna profesionalism, integritate și angajament în susținerea valorilor care stau și la baza misiunii Euronews: obiectivitate, echilibru și imparțialitate.



De-a lungul anilor, a ocupat mai multe poziții-cheie în redacții, în calitate de reporter, editor senior, supervisor, producător executiv, editor al zilei sau prezentator TV și a dezvoltat abilități de management importante. Andra are diplomă de licență în jurnalism și diplomă de master în management media. A câștigat mai multe burse în SUA și UE, precum și premii profesionale. Începând de acum, Andra va recruta restul echipei editoriale în coordonare cu sediul central al Euronews și partenerul român al Euronews.



François Chignac, Directorul Editorial al Afiliaților de Marcă Euronews a declarat: "Suntem încântați să o avem pe Andra Miron Diaconescu în fruntea redacției din București. Ea are un palmares puternic în diferite funcții manageriale și și-a arătat entuziasmul și angajamentul față de susținerea valorilor editoriale ale Euronews precum independența, imparțialitatea, ADN-ul nostru european și linia editorială „All Views" a canalului. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a înființa o echipă puternică de jurnaliști dedicați acestor valori."

Pe data de 6 ianuarie 2020, Euronews a anunțat că a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) pentru a lansa Euronews România, un nou canal de știri independent destinat publicului vorbitor de limba română. În total, peste 100 de membri ai personalului vor fi recrutați pentru Euronews România.



Euronews România va fi un canal național de știri care va produce știri și actualități locale, naționale, regionale și internaționale în limba română, bazat pe jurnalismul independent al Euronews. Euronews România vine pe piața media competitivă din țară cu o poziționare unică, prin care acoperă știrile naționale și internaționale din perspectiva sa europeană definitorie. Euronews România va produce jurnalism competitiv și responsabil, ancorat în valorile sale editoriale de obiectivitate, echilibru, acuratețe și corectitudine, pe baza liniei editoriale „All Views" a canalului.