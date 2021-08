Antrenată să seducă bărbaţi: Povestea de film a spioanei ruse Aliiei Roza

Aliia Roza este cunoscută pentru apariţiile sale alături de personalităţi celebre în întreaga lume, precum prinţul Charles şi primarul Londrei Sadiq Khan, dar puţini ştiu că este o fostă spioană antrenată pentru a seduce bărbaţi aflaţi în vizorul unui serviciu secret militar al Rusiei.

Aliia Roza este o cunoscută specialistă de PR în lumea modei care îşi împarte timpul între California, Londra (Marea Britanie) şi Milano (Italia). Poate fi văzută zâmbind alături de prinţul Charles şi Sadiq Khan, dar noua ei viaţă publică se suprapune peste un trecut întunecat. Potrivit mărturiilor ei, este o fostă spioană rusă antrenată să seducă bărbaţi. Însă s-a deconspirat îndrăgostindu-se tocmai de omul pe care trebuia să-l aducă în plasa spionajului rus, relatează The Sun.

Allia Roza s-a născut acum 36 de ani în fosta Uniune Sovietică, în familia unui general. Viitorul ei profesional era deja conturat, evident în cadrul armatei. I-a făcut pe plac tatălui său şi s-a alăturat armatei, dar acolo a dat peste un sistem corupt. Femeia spune că, înainte de a lucra pentru serviciile secrete şi de a participa la misiuni care presupuneau seducerea bărbaţilor, a fost violată.

„La două săptămâni de la intrarea în academie am fost violată de un coleg. Dar ce puteam să fac? Să merg la poliţie şi să raportez fapta? Sistemul era atât de corupt - şi încă e - şi nu puteam strica reputaţia tatălui meu", a declarat ea pentru Jam Press, potrivit The Sun. Potrivit ei, fetele de la Academia Militară a Rusiei sunt obligate să dobândească, printre altele, arta seducţiei pentru a păcăli ţinte şi a obţine informaţiile dorite.

„În centrul educaţional pe care îl frecventam, ne învăţau cum să seducem bărbaţii, cum să-i manipulăm psihologic şi cum să-i provocăm să vorbească astfel încât să putem preda informaţii mai departe", declară ea. Prima ei misiune a presupus să joace rolul unei prostituate şi să-l seducă pe un traficant de droguri. Anul 2004 a fost unul de cotitură pentru ea. Atunci, pe când avea 19 ani, i s-a încredinţat o nouă misiune, şi anume seducerea unui anume Vladimir. Însă, spune ea, s-a îndrăgostit de ţinta sa şi a fost deconspirată.

„Timp de câteva luni, am trăit o viaţă pe care nu am mai trăit-o înainte. Aveam doar 19 ani, eram o copilă pe atunci. A fost pur şi simplu o nebunie. Asistam la bătăi între aceşti băieţi răi care ajungeau să se omoare unul pe altul. În opinia mea, criminalii sunt mult mai drăguţi decât poliţia. Ei spun că, în Rusia, poliţiştii nu au principii, însă criminalii au. Îşi protejează familiile, în special femeile şi copiii. M-am îndrăgostit de Vladimir, el chiar m-a ajutat. El este singurul bărbat căruia i-am spus că am fost violată", afirmă Aliia Roza.

Dar, după nouă luni de poveste nebună de dragoste, viaţa sa dublă a ieşit la iveală. „Membrii bandei lui Vladimir au aflat destul de repede că eram înrolată în armată. Probabil mă urmăriseră. M-au băgat în maşină, m-au dus într-o pădure, pe întuneric, şi zece bărbaţi au început să mă bată. Vladimir i-a oprit de la a mă ucide", dezvăluie ea.

La o lună de la acest eveniment, Vladimir a fost ucis, cel mai probabil de membri ai bandei sale. „A fost ucis de unul dintre fraţii lui, de unul dintre membrii bandei, aşa îşi spuneau ei. Sau e posibil să fi fost vorba despre altcineva, camuflat. Nu voi şti niciodată concret cine l-a ucis. Am fost distrusă. Omul ăsta m-a tratat mereu cu bunătate, iar acum nu mai trăieşte", spune ea.

Dar atunci viaţa ei se afla în pericol. „Şeful meu militar ştia că se întâmplase ceva. Nu-mi dusesem la capăt misiunea. Dacă dai lucrurile peste cap, nu scapi. Fie ajungi după gratii, fie te omoară", explică Aliia Roza.

A fost nevoită să se ascundă. „Înainte de a muri, Vladimir mi-a lăsat o listă cu contactele sale din Moscova, oameni la care să apelez în cazul în care i se întâmplă ceva. Şi mi-a spus să nu vorbesc cu nimeni altcineva în afară de ei. Poliţia a început să-mi caute urmele, iar prietenii lui m-au ascuns aproape un an de zile. Când lucrurile s-au mai calmat, am început să-mi trăiesc viaţa, dar ştiam că nu mă mai pot întoarce la viaţa de dinainte", susţine femeia.

Fosta spioană s-a căsătorit apoi cu un oligarh, în 2006. A rămas însărcinată şi a născut un băiat, dar şi această poveste de dragoste a fost de scurtă durată. La scurt timp după nuntă, soţul ei a fost arestat şi a murit în închisoare.

Însă viaţa i-a scos în cale o altă oportunitate când i s-au oferit activele financiare ale companiei fostului său soţ. Aliia Roza s-a mutat împreună cu fiul ei în Elveţia, apoi la Londra. S-a stabilit definitiv în California, unde şi-a deschis o firmă de PR inspirată de pasiunea sa pentru modă şi duce o viaţă de lux într-un palat de 20 de milioane de dolari din Beverly Hills.

Din cauza trecutului său, nu îndrăzneşte să călătorească în Rusia. De fapt, spune că îşi face griji mereu că trecutul o va ajunge din urmă într-o zi: „Ar putea oricând să mă omoare, dar încă nu au făcut-o. Unii dintre ei probabil încă sunt supăraţi pe mine pentru că nu sunt ca ei". Şi totuşi, spune ea, „în ciuda evenimentelor extrem de dramatice din viaţa mea, nu aş schimba nimic".