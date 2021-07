Anunț ingrijorator din Israel: eficiența vaccinului Pfizer a scazut cu 31% in fata variantei Delta a Sars-Cov-2

Rusia va lua masuri adecvate in cazul in care frontiera sa de stat din Marea Neagra va fi incalcata, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, exprimand ingrijorarea Moscovei cu privire la declaratiile facute anterior de ministrul britanic de externe Dominic Raab, potrivit caruia navele Regatului Unit 'vor continua sa treaca prin apele ucrainene' in Marea Neagra.