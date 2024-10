Astrologia CRUCII de pe CER: Revenirea lui Pluto dupa 248 de ani la momentul "nasterii" SUA declanseaza Al Treilea Război Mondial si distrugerea democratiei

Exista trei planete transversale care fac sa se miște întreaga lume, aici, pe Pământ, in plan astrologic: Uranus, Neptun și Pluton. SUA se afla în acest moment în punctul numit în astrologie "Reîntoarcerea lui Pluto", care semnifica actuala poziție planetara în locul în care era acum 250 de ani când s-a semnat declarația de independenta.

Pluto - care, culmea, a fost retrogradata de astrofizicieni de la statutul de planeta, dar care ocupa un rol important in astrologie - mai este asemuit cu Hades. Astrologic, Pluto este o energie care demoleaza. Aceasta energie, sunt de părere astrologii, va elimina, destructura, transforma orice nu mai serveste de-acum incolo unui scop universal. America a intrat in acest proces de transformare cu 2-3 ani in urma.

Înțelegerea întoarcerii lui Pluto în SUA

Harta natală a Statelor Unite se confruntă cu prima revenire a lui Pluto din ultimii 248 de ani. Harta SUA s-a „născut" pe 4 iulie 1776. În această perioadă a avut loc revoluția americană și semnarea Declarației de Independență. Pluto-ul natal al SUA se află în a doua casă a finanțelor, valorilor și resurselor naturale. O întoarcere planetară are loc atunci când o planetă tranzitează în jurul unei hărți natale, revenind la poziția sa inițială în casă, grad astrologic și semn zodiacal.

Revenirea amplifică temele legate de simbolismul planetei. Deși experimentăm deja o revenire a lui Pluto, alinierile exacte sunt februarie 2022, iulie 2022, decembrie 2022 și octombrie 2023. Vom simți efectele acestei reveniri semnificative până în 2024. Pluto se mișcă foarte încet.

Temele lui Pluto sunt intense: schimbări irevocabile, moarte (literală sau metaforică) renaștere, corupție, lupte pentru putere, pierderi financiare, boală, tabuuri și secrete. Pe un spectru mai înalt, putem experimenta o transformare împuternicită și putem deveni mai puternici și mai rezistenți ca niciodată.

Pluto tranzitează semnul de pământ Capricorn din 2008 și nu va intra în Vărsător până în 2024. Temele Capricornului sunt conducerea, afacerile, guvernul, structurile stabilite de mult timp (societăți și clădiri actuale), regulile și reglementările, etica muncii, instituțiile financiare și sistemele educaționale tradiționale.

Am văzut și vom continua să vedem transformări radicale în aceste domenii. În plus, cu Uranus care tranzitează în prezent Taurul (resursele pământului) în aspect de cuadrat provocator cu Saturn din Vărsător încă din cursul anului 2021, ne putem aștepta la tulburări bruște și rebeliune în ceea ce privește schimbările climatice și structurile stabilite.

Atunci când noi, ca indivizi, trecem printr-un tranzit major al lui Pluto (nu întoarcere) în hărțile noastre natale, lăsăm în urmă o parte din trecutul nostru. Speranța este că, atunci când privim înapoi la experiența noastră din acel pasaj de viață, ne dăm seama cât de mult am evoluat și am devenit un eu mai puternic. Nu ne mai concentrăm asupra pierderilor, ci ne îndreptăm spre viitor cu reziliență și forță interioară.

O întoarcere mai cunoscută și mai experimentată este întoarcerea noastră la Saturn, care are loc la fiecare 29 de ani. Această revenire NU se compară cu revenirea lui Pluto, însă experimentăm teme de maturitate în zona guvernată de Saturn din cărțile noastre natale. Saturn guvernează semnul Capricornului, iar în timpul revenirii lui Saturn, luăm decizii importante, cum ar fi întoarcerea la școală, căsătoria, divorțul, nașterea de copii sau schimbarea carierei, pentru a numi doar câteva.

Sfârșitul democrației și hegemoniei SUA

Când tranzitul lui Saturn a lovit Pluto din SUA în februarie 2020, COVID se răspândea în toată țara. Un tranzit Saturn-Pluto atât de aproape de o revenire a lui Pluto a sugerat vremuri grele în societate, cu verificări dure ale realității. Cu toate acestea, nu este totul sumbru și trist. Trăim într-o perioadă crucială a istoriei în care putem lăsa în urmă corupția și haosul trecutului și putem îmbrățișa valori transformate prin muncă asiduă, dedicare și fără să ne pierdem credința.

Evoluăm, iar consecințele nu pot fi evitate. Pluto nu va accepta niciodată compromisuri. Trebuie să ne concentrăm asupra viziunii pe termen mai lung, chiar dacă lumea pare să fie complet bulversată în acest moment. Pluto va intra în semnul de aer Vărsător în 2024, inaugurând o eră cu totul nouă axată pe idealuri colective, indivizi și comunități revoluționare care ajută omenirea să avanseze. Aceasta ar trebui să se dovedească a fi o perioadă remarcabilă de libertate personală, descoperire și explorare.

Pandemia nu este decât o fațetă a acestei perioade Big Pluto pentru SUA. Pluto în Capricorn ne-a arătat spectrul unui regim autoritar și un posibil viitor în care democrația se va prăbuși. Cele mai mari temeri ale SUA ca națiune devin realitate. reintorcerea la pozitia de acum 248 de ani face posibil ca să se pieardă chiar principiul pe care a fost fondate SUA. Pe măsură ce deciziile Curții Supreme continuă să erodeze drepturile omului e posibil sa devina realitate acest sfarsit al democratiei.

Din punct de vedere istoric, regimurile autoritare au prins rădăcini într-o perioadă de frică accentuată. Frica în masă duce la căutarea țapului ispășitor, la „alteritate" și la dezbinare. Suntem într-o perioadă foarte vulnerabilă. Iar în perioadele vulnerabile, funcționăm adesea la nivelul celui mai rău numitor comun al nostru.

După cum scrie cunoscutul astrolog Robert Hand: „Natura lui Pluto este similară cu cea a zeului hindus Shiva, creatorul și distrugătorul. De obicei, Pluto începe prin a dărâma o structură; apoi creează una nouă în locul ei. În expresia sa optimă, revenirea lui Pluto în Capricorn oferă oportunitatea de a reforma sistemul de sănătate, alegerile și justiția socială. Aceste structuri sunt în mod clar în curs de destrămare."

Exemple din istorie: Imperiul Roman si marea Britanie

Până la a doua revenire a lui Pluto (461-468 d.Hr.), Roma suferise deja o serie de pierderi militare costisitoare. Controlul politic central a fost divizat, în timp ce barbarii care aveau să cucerească în cele din urmă imperiul au devenit tot mai puternici. Pluto distruge ceea ce este slab pentru a face loc la ceva mai adecvat realității vremii. Cu alte cuvinte, dacă o națiune nu este suficient de puternică pentru a se transforma în timpul revenirii lui Pluto, poate că ar trebui să moară. La scurt timp după această revenire, Roma s-a prăbușit.

În timpul celei de-a doua reveniri a lui Pluto (1555-1562), Anglia a intrat într-o epocă de aur. Regina Elisabeta a venit la putere. Ea a reînnoit o economie falimentară și a adus națiunea în era explorării globale. Revenirea lui Pluto a coincis cu apogeul Renașterii engleze, cu înflorirea muzicii, poeziei și artei, deschizând calea pentru giganți literari precum Shakespeare, Marlowe și Spenser. Desigur, chiar și perioadele de aur au umbra lor. Aceasta a fost și perioada în care a început comerțul cu sclavi.

Modul în care revenirea lui Pluto va pune la încercare peisajul geopolitic actual al lumii

Rusia, China, Iran, Israel, India, UE, SUA... stăpânul pârghiilor, Pluto, este în căutarea controlului, iar superputerile lumii se află în pragul războiului în mai multe regiuni în timpul Întoarcerii lui Pluto pentru a juca această dramă, niciuna cu un potențial devastator mai imediat decât criza volatilă din Ucraina, despre care raportăm cu regret și compasiune pentru inocenții și neputincioșii care vor suferi în timpul acestor schimburi de putere.

"Perioada este circumscrisă astrologiei generaționale, planetele exterioare Uranus, Neptun și Pluto revenind în pozițiile-cheie pe care le-au ocupat în timpul unor momente cruciale din istoria Americii, făcând ecou evenimentelor de răscruce din trecutul nostru, inclusiv fondarea Statelor Unite în urmă cu mai bine de două secole. Guvernele și economiile din întreaga lume vor începe să se reorienteze, anticipând o nouă epocă a civilizației umane, care va coincide cu domnia lui Pluto în Vărsător între 2023 și 2044 - ceea ce se numește Tehnocalipsa Vărsătorului.", afirmă astroloagele surori Ophira and Tali Edut (The Astral Twins).

Nu numai că SUA se află în perioada revenirii lui Pluto, dar se află și într-o rară coincidență cu opoziția lui Neptun, care are loc aproximativ o dată la 83 de ani. Pe 18 februarie 2022, Neptun a trecut prin 22° Pești, făcând o opoziție exactă cu Neptun în harta natală a Statelor Unite (care se află la 22° Fecioară). Pe 24 februarie 2022 a izbucnit Războiul din Ucraina. Neptun a fost ultima dată la 22° Fecioară pe 1 septembrie 1939, începutul oficial al celui de-al Doilea Război Mondial.

Vizita istorică anterioară a lui Neptun la 22° Pești a avut loc la sfârșitul anilor 1850, o perioadă crucială în preludiul națiunii către Războiul Civil, în mijlocul unei mișcări spirituale la nivel național. Ca atare, reintoarcea lui Pluto si inceputul Războiului din Ucraina poate fi interpretat ca inceputul unei conflagratii globale, posibil Al Treilea Război Mondial.

Neptun și Pluto: planete ale războiului

În mitologie, Neptun poartă un trident cu trei vârfuri, o armă dăruită de fratele său Pluto, care i-a acordat autoritate asupra vastelor oceane. Nu numai că Neptun și Pluto au fost frați, dar la fiecare 248 de ani aceste două planete puternice își schimbă orbita, devenind pe rând cel mai îndepărtat corp planetar de Soare, o rivalitate planetară între frați, la propriu.

Schimbarea orbitei cu Neptun se datorează orbitei excentrice și eliptice a lui Pluto, înclinată cu 17° deasupra ecuatorului solar, ceea ce o face o ciudățenie a spațiului îndepărtat în comparație cu orbitele mai puțin înclinate ale celorlalte planete. Luați în considerare și secretele lui Pluto: rotația subapreciată a planetei pitice, axa sa înclinată la 120°, care se învârte pe o parte, la fel ca înclinarea de 97° a lui Uranus - ceea ce reflectă spiritul său revoluționar și distructiv - adăugând și mai multă intrigă la mașinăriile transformatoare ale planetelor exterioare.

Merită împărtășit faptul că întregul grup de planete exterioare este asociat cu forme de schimbare monumentală, atât bruscă, cât și epocală, întruchipând, prin efectele lor cumulative, definiția însăși a termenului „apocalipsă" - „a descoperi, a dezvălui, a revela". Din 1979 până în 1999, Neptun a fost cea mai îndepărtată planetă de Soare, însă la jumătatea acestei perioade orbitale, între 1988-91, a avut loc un stellium rar, cu Saturn, Uranus și Neptun, toți grupați în Capricorn. Această tripletă astrologică a coincis cu prăbușirea bruscă a Uniunii Sovietice și cu înlăturarea infamului Zid al Berlinului.

De asemenea, a coincis cu izbucnirea Războiului din Golf 1990-1991 în Kuweit. Conflictul militar din Războiul din Golf, care a inclus Operațiunea Furtună în Deșert (ianuarie 1991), între SUA și partenerii săi de coaliție împotriva invaziei irakiene a Kuweitului, s-a luptat pentru controlul unor zone geografice cruciale din Orientul Mijlociu și al resurselor naturale ale acestora, în primul rând petrolul, și s-a reflectat în trăsăturile planetelor exterioare asociate cu agitația și războiul înșelător de tip blitzkrieg- Saturn, Uranus și Neptun - un imprimatur planetar al tridentului de război celest.

Pluto însuși a fost asociat cu geologia, petrolul și energia de la descoperirea sa în 1930 de către Clyde Tombaugh, o perioadă științifică de tranziție care a permis omenirii să „scindeze atomul" la scurt timp după aceea, exploatând puterea sa latentă cu efecte devastatoare prin intermediul armelor atomice, toate aceste teme fiind guvernate în astrologie de stăpânul său, Pluto.

Război, planete generaționale și nașterea de noi sisteme financiare

Istoria ne arată că schimbările economice majore sunt adesea corelate cu războaiele, dacă nu exclusiv. Revoluția americană, Războiul Civil din SUA și cel de-al Doilea Război Mondial au inaugurat toate noi sisteme monetare: nașterea dolarului american, Legea monedei naționale și, respectiv, sistemul Bretton Woods.

Pe măsură ce Neptun, Uranus și Pluto revin în poziții care au coincis cu războaiele anterioare și cu apariția acestor noi ordini financiare, tranzitele lor susțin teza noastră planetară conform căreia perturbarea este foarte probabilă și va da naștere următorului sistem monetar în cursul acestui deceniu.

Pe 3 ianuarie 2009, când Pluto s-a instalat în primul său sezon în Capricorn, o figură misterioasă numită „Satoshi Nakamoto" a extras primul bloc Genesis al Bitcoin, dând naștere pietrei de temelie digitale a unei revoluții a criptomonedelor, permițând oricărei persoane cu o conexiune la internet să transfere jetoane digitale.

Această avangardă monetară va grăbi un răspuns și din partea guvernelor. Luați în considerare perioada 2024-2044, când Pluto se va afla în Vărsător, semnul tehnologiei și al eliberării, după un tranzit de trei ani al lui Saturn în Vărsător. Ultima dată când Pluto a fost în Vărsător a fost în anii 1780, când dolarul american a devenit moneda oficială a Americii. Având în vedere avantajele monedelor digitale asupra monedelor de hârtie și a monedelor tangibile, este o certitudine că și guvernele vor utiliza această tehnologie pentru a emite blockchains reglementate de stat de îndată ce vor fi capabile, în încercarea de a controla politica monetară și fiscală în interiorul granițelor lor. China și-a prezentat moneda digitală națională, e-RMB, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing.

„Revenirea lui Pluto în SUA va coincide cu Anul Nou Lunar Chinezesc al Tigrului și cu Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, care se vor încheia, ambele, pe 16 februarie și, respectiv, 20 februarie 2022. Deoarece, în astrologie, Pluto este asociat cu schimbări sistemice care adesea anunță schimbări majore în cultura și sistemele noastre monetare, așteptați-vă ca dezvăluirea globală a renminbiului digital (yuan) al Republicii Populare Chineze pentru distribuție și adoptare la nivel mondial să aibă loc în timpul acestui ciclu Pluto.", scria in 2020 in cadrul Previziunilor sale, celebrul astrolog Swann.

"Odată cu revenirea lui Pluto în SUA, care a avut loc în timp ce Soarele intra în Pești, președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să invadeze Ucraina. Pentru a înțelege natura superputerilor în conflict dintr-o hartă astrologică, am lansat horoscopul extins al Crucii Cardinale 2022 din 2020, care prezintă o coliziune planetară profundă în patru direcții între datele de naștere ale SUA, NATO, Rusia, China și monedele lor, precum și Soarele lui Putin din Balanță și Bitcoin (vezi foto de mai sus).", mai spunea Swann.