Autoritatile britanice avertizeaza parintii sa nu-si lase copii sa se uite la "Squid Game". Cei mici au inceput sa imite jocurile periculoase din serial!

Consiliul local din Central Bedfordshire, in sudul Angliei, a avertizat parintii rezidenti sa nu-si lase copiii sa urmareasca noul fenomen de pe Netflix - „Squid Game" - dupa mai multe plangeri conform carora cei mici au inceput sa imite provocarile violente din serial.

Departamentul responsabil de educatie al zonei le-a comunicat parintilor printr-un email: „sa fie vigilenti dupa ce au primit raportari ca tinerii si copiii imita jocurile violente din noua serie Netflix, Squid Games, care este interzisa celor sub 15 ani." Copiii din Bedfordshire nu au urmarit neaparat serialul de pe Netflix insa au descoperit provocarile prin intermediul aplicatiei TikTok, multe dintre acestea devenind deja virale in randul adolescentilor si al copiilor de pana la 6 ani.

In cadrul serialului gandit pe structura de gaming, concurentii indatorati sunt nevoiti sa intre in jocuri periculoase pentru a castiga bani, dar sunt impuscati daca nu reusesc. Desi o mare parte din provocarile din Squid Game utilizeaza arme si echipament specializat, unele dintre acestea recreeaza intr-un mod violet jocuri copilaresti de strada cu bile sau franghii. In realitate, au existat instante in care copiii s-au luat la bataie din cauza jocului, cei eliminati fiind pedepsiti cu violenta fizica de ceilalti membri ai grupului.

Avertismente similare au fost trimise in mai multe scoli din Anglia, inclusiv in scoli renumite din Londra unde parintii au fost instiintati ca vor amendati din cauza copiilor care joaca versiuni din ce in ce mai periculoase din „Squid Game". Similar, in Belgia au existat situatii in care copiii s-au luat la bataie in timpul jocului.

Pe langa faimosul joc coreean in care „verde" indeamna la inaintare iar „rosu" inseamna ca nu ai voie sa te misti, un alt joc periculos ii provoaca pe copiii de pe TikTok sa taie fara intrerupere, cu un ac, o forma geometrica intr-un fagure de miere. In lipsa fagurelui, multi copii au inceput sa gateasca zahar caramelizat si s-au ars pe degete sau pe corp.

In emailul trimis in Bedforshire se mentioneaza ca „Squid Game poate fi vazut si pe YouTube si TikTok iar dezvoltatorii de jocuri video au creat deja propriile mini-jocuri care sunt foarte usor de accesat pe Roblox si alte platforme de jocuri. Recomandam insistent sa nu lasati copiii sa se uite la Squid Game. Continutul este foarte violent si explicit."

La o scoala din Lincol, educatorii si profesorii i-au vazut pe copii jucand „Squid Game" cu provocari periculoase si i-au avertizat pe parintii acestora ca multi dintre incearca sa refaca intocmai scenele din serial. Recomandarea acestora este ca parintii sa verifice mult mai des si mai atent telefoanele sau tabletele copiilor.

Succesul serialului lansat in urma cu o luna, pe 17 septembrie, se traduce in cifre impresionante care stabilesc noi recorduri pentru Netflix. In primele 3 saptamani de la lansare, „Squid Game" a devenit cea mai urmarita productie originala din istoria Netflix. Bloomberg estimeaza ca valoarea seriei este de 900 de milioane de dolari in timp ce productia celor 9 episoade a costat 21,4 milioane de dolari.

In total, „Squid Game" a fost urmarit de peste 132 milioane de conturi Netflix, depasind recordul stabilit anterior de „Bridgerton" care a fost vizionat de 82 de milioane de conturi in prima luna. In plus, se estimeaza ca 89% dintre cei care au urmarit serialul, s-au uitat la mai mult de un episod iar 66% dintre acestia au vazut intreaga serie in primele 23 de zile.

Fenomenul este vizibil inclusiv in China unde, desi Netflix nu poate fi vazut fara un VPN, cofetariile din Beijing au inceput sa vanda prajituri inspirate de serial. Un aspect pozitiv din efectul serialului in randul tinerilor este dorinta acestora de a invata limba coreeana care este din ce in ce mai mare. Thrillerul distopian Squid Game spune povestea unor persoane cu mari dificultati financiare care iau parte la o serie de jocuri cu castiguri fabuloase dupa ce suna la un numar de telefon. Jocurile sunt asemanatoare celor din copilarie si nu par dificile, insa pierderea lor este fatala pentru participanti.

Succesul seriei poate fi explicat din prisma faptului ca este extrem de actual si vobeste in termeni radicali despre inechitatile sociale, care de cele mai multe ori imping oamenii spre gesturi disperate. Presa internationala mentioneaza si faptul ca este posibil ca interesul publicului sa fie crescut si pentru ca spectatorii rezoneaza cu personajele, fiind niste cobai manevrati de o corporatie care actioneaza din spate, ceea ce sustin si o parte din teoriile conspirationiste despre declansarea pandemiei.