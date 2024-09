Aventura lui Arnold Schwarzenegger în compania lui Viktor Orbán. Cei doi au vizitat Budapesta si s-au antrenat impreuna la sala de fortă

Arnold Schwarzenegger, actorul legendar și fostul guvernator al Californiei, a făcut recent senzație la Budapesta, întâlnindu-se cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán.

În timpul vizitei sale, cei doi au explorat istoria bogată a orașului, au mers împreună la sală și au râs împreună, reflectând asupra prieteniei lor de lungă durată. Această călătorie are loc în timp ce Schwarzenegger se află în regiune pentru a filma cel de-al doilea sezon foarte așteptat al serialului „Fubar" pentru Netflix.

Iconicul actor din Terminator, originar din Thal, Austria, a făcut o plimbare cu mașina pe străzile Budapestei împreună cu politicianul, a vizitat parlamentul maghiar și mănăstirea Carmelite și s-au antrenat împreună în sala de sport. Actorul a mers să viziteze Ungaria în timpul său liber, deoarece în prezent filmează la Praga cel de-al doilea sezon al serialului de acțiune Fubar pentru Netflix.

Premierul ungar a anunțat întâlnirea cu „vechiul său prieten" pe rețeaua de socializare X. Ulterior, Orbán a publicat mai multe fotografii cu Schwarzenegger de la mănăstirea Carmelite, de la luxosul restaurant Déryné și de la sala de sport unde s-au antrenat împreună.

„Mi-am uitat tricoul pentru antrenament acasă, dar antrenorul nu a avut milă", a comentat Orbán într-o fotografie din sala de sport. Schwarzenegger i-a dedicat cea mai recentă carte a sa, „Be Useful: 7 Principii pentru viață" lui Orbán drept cadou de adio. Pe rețelele sale de socializare, Orbán a publicat, de asemenea, un videoclip din ziua petrecută împreună, în care prim-ministrul s-a așezat la volanul unui multivan și i-a arătat actorului frumusețea Budapestei.

Schwarzenegger nu a fost pentru prima dată în Budapesta, dimpotrivă, el revine aici destul de des. În 2018, el a filmat continuarea „Terminator: Dark Fate" în capitala Ungariei.

It was good to catch up with my old friend Arnold @Schwarzenegger in Budapest today. Stay tuned for more details.

I’ll be back! ???? pic.twitter.com/MviI2CnMwk