Avocatul lui Liviu Dragnea: E foarte putin probabil sa intervina o solutie definitiva inainte de solutionarea conflictului de la CCR

UPDATE: Procesul s-a reluat dupa ce a fost suspendat initial pentru 30 de minute. Avocatii au facut o cerere de recuzare pe numele magistratului Simona Encean pe motiv ca sotul acesteia ar fi mare sustintor al PSD.

Unul dintre aparatorii lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, Toni Neacsu, a declarat astazi la sosirea la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca este putin probabil ca instanta de judecata sa se pronunte inainte de solutia CCR privind completurile de trei judecatori. Toni Neacsu sustine ca daca se da o solutie in dosar inainte ca CCR sa se pronunte, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva. „Motivul de apel pe care noi l-am invocat este in stransa legatura cu ceea ce se va intampla la Curtea Constitutionala pe conflictul juridic de natura constitutionala. (...) Eu cred ca este normal sa se astepte o solutie de la Curtea Constitutionala pentru a avea toate datele problemei" a spus Toni Neacsu, la sosirea la ICCJ.

„E foarte putin probabil, din punct de vedere tehnic, sa intervina o solutie definitiva inainte de solutionare. Altfel spus, ar insemana ca in aceasta saptamana, astazi, instanta dupa ce ramine in pronuntare sa si dea solutia, ceea ce-i putin probabil. Daca insa se va intampla acest lucru, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva", a spus Necsu. Un nou termen in procesul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman are loc astazi, cand Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, ar urma sa fie audiat din nou. El trebuia sa se prezinte la termenul din 18 martie, insa era internat in spital.