Băsescu: Kovesi a înnebunit în 2015

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri seară, la Realitatea TV, că fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi „a înnebunit" în 2015 și că din cauza erorilor făcute de aceasta la acea vreme s-a ajuns ca acum să se prăbușească încrederea în justiție:

„In 2015 a innebunit. Cred ca a innebunit-o puterea. Niciun om normal nu organizeaza spectacolele cu catuse care au fost in fata DNA. Ne vom aduce aminte de acest an 2015 si inceputul lui 2016 ca un an de care o sa ne fie rusine de modul cum a functionat justitia. Marea drama e ca erorile de atunci au dus la ce se intampla acum, prabusirea increderii in justitie. S-a ajuns in situatia ca procurorii sa se acuze unii pe altii de grup infractional organizat, va dati seama cum arata Romania?", a spus Băsescu.

„Categoric da, a fost un tandem (cu Coldea) asta i-a dat dnei Kovesi sentimentul fals ca are spatele acoperit pentru orice. In timp se va demonstra ca nimeni nu are spatele acoperit cand e vorba de abuzuri la nivelul asta. Nici presedintii, nimeni. Clar, a fost un tandem Coldea - Kovesi. Tandemul s-a sudat si prin protocolul din 2009", a spus Băsescu.

„Ce numiti voi stat paralel nu este un stat paralel. Acest stat paralel nu este altceva decat un stat democratic, construit dupa legi democratice, dar a fost deformat de oameni. Problema nu este de legi, problema este de oameni, care avand institutiile de mare putere cum sunt serviciile de informatii, parchetele, instantele, sunt oameni care detin puterea in stat", a mai spus fostul președinte.