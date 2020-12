Bio Farma anunta o eficacitate de pana la 97% a vaccinului Sinovac impotriva COVID-19

Compania farmaceutica indoneziana Bio Farma a anuntat marti ca datele preliminare rezultate din studiul clinic pe care il desfasoara asupra vaccinului produs de compania chineza Sinovac releva o eficacitate de pana la 97%, informeaza Reuters.

"Echipa noastra care conduce studiul clinic a constatat, in termen de o luna, ca datele intermediare releva o eficacitate de pana la 97%", a declarat Iwan Setiawan, purtator de cuvant. Bio Farma nu a furnizat date cu privire la numarul de participanti care au fost infectati pe parcursul studiului clinic in care sunt implicate circa 1.600 de persoane, noteaza Reuters. Iwan a declarat ca Bio Farma va astepta rezultatele finale si a precizat ca se asteapta ca Agentia pentru alimente si medicamente din Indonezia sa autorizeze in sistem de urgenta la sfarsitul lunii ianuarie, pentru a se putea incepe campania de vaccinare in masa.