Biserica Ortodoxă Rusă face o declaratie care naste controverse uriase: "Violul nu este un motiv pentru avort!"

Din punctul de vedere al bisericii, fiecare viață umană are o valoare absolută, a declarat mitropolitul Hilarion din Volokolamsk, președintele Departamentului pentru Relații Externe ale Bisericii din Patriarhia Moscovei, relatează TASS.

Biserica Ortodoxă Rusă nu consideră sarcina ca urmare a violului drept un motiv pentru avort. Această opinie a fost exprimată sâmbătă de către președintele Departamentului pentru Relații Externe ale Bisericii Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Hilarion, la postul de televiziune Rusia-24. „Opinia bisericii este că, chiar dacă o fată rămâne însărcinată ca urmare a violului, acesta nu este un motiv pentru a avorta", a spus el.

Mitropolitul a adăugat că Biserica are experiență în lucrul cu fete violate care au decis să nu întrerupă sarcina și, ulterior, copilul le-a adus fericire. „Din punctul de vedere al bisericii, fiecare viață umană are o valoare absolută, indiferent de circumstanțele în care s-a produs concepția", a spus el. „Un copil nenăscut este încă un prunc, este o persoană, aceasta este o ființă vie. Fiecare astfel de persoană are dreptul să se nască. Biserica se opune în mod consecvent avorturilor", a subliniat Hilarion, citat de TASS.