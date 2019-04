Boala incurabilă de care suferă Mihai Bendeac. A vrut să se sinucidă din cauza asta

Carismaticul actor Mihai Bendeac se luptă cu o boală, considerată de mulți oameni ca fiind "incurabilă" și una dintre cele mai dese afecțiuni întâlnite în secolul vitezei în care trăim. Deși a apelat la aproape toate soluțiile pe care le are în această situație delicată medicală în care se află, juratul de la "iUmor" nu a reușit să învingă boala. Mai mult, el a vrut să se sinucidă de trei ori din această cauză.

În vârstă de 36 de ani, Mihai Bendeac se luptă cu depresia de mai bine de 14 ani. Semnele maladiei, pentru că asta este, de fapt, și nu, o slăbiciune de caracter și nici nu este provocată din cauza lipsei de voință au apărut pe când el avea 22 de ani, pe vremea studenției - de altfel, tot în acea perioadă, el a avut episoade în care s-a ars cu țigara sau un moment în care s-a trezit că era ieșit pe fereastră pe jumătate. Depresia cronică l-a dus în pragul sinuciderii de trei ori și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre ea.

"Am avut de luptat și cu niște probleme personale care au început pe la 22-23 de ani. Mă refer la depresii. A fost o luptă continuă. Când am ajuns în stadiul în care efectiv nu s-a mai putut, m-am dus să cer ajutor specializat și am încercat să o țin sub control. Dar e o chestie cu care trebuie să înveți să trăiești toată viața. În depresie nu există cuvântul ambiție. În fazele nasoale ale depresiei există doar: «Ridică-te din pat!». Ăsta e maximum de ambiție pe care poți să îl atingi. Mi s-a întâmplat să nu mă ridic din pat și trei-patru zile. E o chestie despre care nu prea se vorbește și sunt atât de mulți oameni care suferă de boala asta", a declarat Mihai Bendeac pentru VIVA!.

În cadrul unui interviu, actorul a mărturisit că a mers atât la terapeut, psiholog, cât şi la un psihiatru. Simpaticul jurat de la "iUmor" a dezvăluit că a renunțat să mai facă terapii și că a început să încerce să se vindece singur de depresie.

"Eram într-una dintre perioadele alea crunte ale depresiei. Îmi trecea destul de des prin minte gândul sinuciderii. (...) Cred că am băgat în spital vreo doi terapeuţi, iar altul, probabil, acum scrie o lucrare de doctorat. Da, am discutat şi cu psihologi, şi cu psihiatru. Am fost şi încă mai sunt sub tratament. (...) Medicamentos. (...) Mi-am dat seama că faptul că mă duceam la terapie îmi aducea aminte că sunt depresiv. De două luni de zile am simţit nevoia să nu mă mai duc la această terapie şi să-mi găsesc alte metode, ale mele, proprii. (...) Pe mine nu mă distrează mai mult decât o înmormântare. Mi se pare atât de absurd tot conceptul de înmormântare, toate datinile alea, încât nu pot să mă abţin să nu râd. (...)", a dezvăluit Mihai Bendeac în cadrul emisiunii "Dincolo de aparențe", în ediția difuzată pe 12 februarie 2017.

Așa cum a rememorat într-o emisiune tv, a avut de-a lungul timpului trei tentative de suicid, iar în studenție a avut episoade în care s-a ars cu țigara sau un moment în care s-a trezit că era ieșit pe fereastră pe jumătate. Încercând să caute răspunsuri pentru probleme sale, acum ceva vreme Bendeac a ajuns și la spinosul subiect al religiei.

"NU sunt ateu! Din contră... Am studiat cât am putut fizica cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viaţă m-a împins la întrebări şi căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică şi incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, ORICE formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă.

Şi, în urma reacţiilor de după ultimul episod «Băieţi de oraş», consider că decizia mea de acum 15 ani de a renunţa la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună.

Mi-e milă de credincioşii ortodocşi. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretină, absurdă, veşnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generaţii întregi pentru o «greşeală» a cuiva... Aşa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea, mă piş pe ea. Sunt mai bun. Şi i-aş transmite că vreau neapărat în Iad.

Dar... «Divinitatea», «Creatorul», «Punctul incipient», «Karma Lord-ul» meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod. Mi-e milă de voi. Şi de teama voastră imaginară vizavi de un Dumnezeu care, în vechiul testament, pune o haită de lupi să ucidă nişte copii.. Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în bunătate, în milă faţă de orice fiinţă, în dreptate. Asta e religia mea.

Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă ştiu. Şi mi-am sacrificat totul pentru ea: viaţă, familie, sănătate.

Fă ce iubeşti până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!", a scris Mihai Bendeac într-un mesaj mai vechi postat pe Facebook. Mihai Bendeac s-a născut pe 16 februarie 1983 în București. El e un actor de comedie, parodist și prezentator TV român, cunoscut mai ales pentru emisiunile "iUmor", "În puii mei", "Românii au artiști", "Teatru TV", "iComedy", "Jurnalul unui burlac" și "Mondenii".