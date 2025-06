Branduri românești sunt aplicate pe produse fabricate în China și apoi vândute în țara noastră in lipsa unui vid legislativ

Companii autohtone comercializează în România produse cu propriile branduri și logouri, dar, de fapt, acestea sunt realizate în China. Acest fenomen se observă în special în industria auto și cea de electronice, dar este valabil și în altele, precum mobilă sau textile. Aceste produse sunt mai scumpe decât se vând în statul asiatic, câteodată costă chiar dublu sau triplu, sunt dar mai ieftine decât modelele europene sau americane similare comercializate în țara noastră.

Modelul electric al producătorului auto "Dacia" nu are nimic de-a face cu fabricile de la Mioveni. Acesta este produs în China de către un alt partener de afaceri al Renault, respectiv producătorul de stat "Dongfeng". Însă în timp ce modelul chinez pornește cu un preț de la 5.500 de dolari pe Alibaba, echivalentul a 4.850 de euro, în România, grupul francez a trecut un preț de pornire de la 16.900 de euro în cea mai puțin dotată versiune, conform site-ului Dacia. Versiunea cea mai scumpă are un preț de listă de 19.900 de euro. Prețul prin programul Rabla pleacă de la 11.400 de euro.

De la lansarea sa, în toamna anului 2020, Dacia Spring s-a vândut în peste 20.000 de exemplare în România, iar în Europa s-au comercializat peste 168.000 de unități. Dongfeng a avut venituri de 57,6 miliarde de dolari, un profit net de 391 de milioane de dolari. Compania are peste 122.000 de angajați.

Domeniul auto mai include un exemplu recent: grupul brașovean de electronice Allview a lansat modelul de microcar CityZEN la final de 2023 în România. Mașinuța electrică de oraș este, de fapt, un autoturism vândut în China sub numele de BAW S3. În China, acesta a fost lansat cu un preț de 4.300 de dolari, echivalent cu circa 3.800 de euro. Acum costă de la 6.900 de dolari, adică de la 6.100 de euro. Pe site-ul său, Allview comercializează modelul cu un preț de listă de 15.980 de euro, iar dacă se cumulează promoțiile oferite de companie și tichetele Rabla Plus, atunci prețul este de 7.490 de euro. Visual Fan - compania ce deține brandul Allview - a vândut aproape 150 de astfel de mașini în 2024. Allview este patronat de către omul de afaceri Lucian Peticilă. Producătorul autoturismului este grupul chinez privat Beijing Auto Works (BAW). Aceeași mașină mai este vândută în România și sub alte branduri, precum Relive de către Elbons, ATVRom sau AgroPro.

Evolio este un alt brand românesc ce a urmat drumul Allview și care și-a adăugat mașini electrice în portofoliu, pe lângă electronice. Compania vinde pe site-ul său nu mai puțin de opt modele de mașini electrice, la care se adaugă utilitare precum dube de transport și vehicule de măturat strada, plus autobuze și microbuze electrice. Și acestea sunt produse tot în China: spre exemplu, modelul City Spirit este produs de Nanjing Jiayuan. Acesta costă 5.790 de euro la Evolio, redus de la 11.200 de euro. Evolio este un brand deținut de omul de afaceri Liviu Nistoran, fost președinte al ANCOM.

O altă companie românească ce comercializează produse sub brand propriu este RDB Eco. Aceasta vinde cvadricicluri, tricicluri și scutere sub marcă proprie, dar produse tot în China. Cvadriciclul RDB Smart, care este, de fapt, o mașină electrică limitată la viteza maximă la 25 km/h pentru a putea fi condusă fără permis, costă 36.000 de lei, adică aproximativ 7.000 de euro. Modelul este, în fapt, produs de către compania chineză Dongwei. În Germania, acesta se vinde sub numele Elektroller Futura Flow. Alt model, RDB Soft, vândut la 24.000 de lei, este produs de compania chineză Benneng Vehicle. RDB este deținut de omul de afaceri Valentin Căbuz, proprietar și al lanțului de bricolaj RAC 74 Impex.

Marca brașoveană Elbons are, la rândul său, propriile modele de microcaruri vândute în România. Unul dintre acestea, modelul Elbons 44Zenn, se vinde pe alte site-uri, precum Tomas Electric sau Bimax, sub numele de Arora S1. Arora este un producător de motociclete din Turcia, însă mai departe, în final, producătorul inițial este tot chinez. Acesta se numește în unele cazuri Taizhou Qixbor Vehicle Industry sau Yunlong E-Cars în altele, în funcție de proveniență și importator. Claudiu Bolonyi, proprietarul companiei Bonaserv, care deține marca Elbons, anunța în 2022 că vrea să se extindă în Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Sectorul auto nu este nici pe departe singurul. În fapt, acesta a preluat o tactică utilizată în domeniul electronicelor. Pe lângă Allview și Evolio, care au produs inițial telefoane și tablete, în domeniu mai activează și E-Boda. Aceasta vinde de la trotinete electrice și boxe la căști inteligente și smartwatch-uri. Compania a fost fondată în anul 2003 de către Alexandru Drăgoiu și Honorius Prigoană, fiul fostului om de afaceri Silviu Prigoană. În 2012, Honorius Prigoană s-a retras din companie, iar pachetul său de 50% din acțiuni a fost luat de către Mihai Darie.

Un traseu similar l-a avut și Myria. Acesta oferă o gamă largă de electronice, brand care se vinde în special în lanțurile de retail Altex și Media Galaxy, dar și pe eMAG. Sub acest brand se vând de la oale de bucătărie și tacâmuri la telecomenzi, fiare de călcat, cuptoare cu microunde, cuptoare de gătit, încălzitoare, camere sport, espresoare, storcătoare, mașini de gătit pâine sau aspiratoare. Myria este un brand al companiei Complet Electro Serv (CES), unul dintre cei mai mari distribuitori de electronice din România. CES este deținut de către omul de afaceri Dan Ostahie, patronul Altex. În 2021, Consiliul Concurenței a autorizat schimbarea acționariatului Complet Electroserv prin mai multe operațiuni derulate simultan: fuziunea cu două firme la care CES deține controlul și trecerea de la controlul unic la unul comun între Ostahie și altă firmă numită Romtronic Computers.

În domeniul electrocasnicelor mari a avut un traseu similar brandul Heinner. Acesta s-a lansat în anul 2011 și este deținut de către Network One Distribution (NOD), liderul distribuției de electronice din România. Heinner are în portofoliu de la aspiratoare, fiare de călcat, roboți de bucătărie și până la mașini de spălat, frigidere, aragazuri sau hote. De asemenea, sub acest brand se vând și unelte (motocoase, mașini de tuns gazonul, bormașini, drujbe), produse de gătit (oale și ustensile de bucătărie) și produse pentru casă (mobilă, prosoape, covoare, perne, lenjerii de pat). Firma NOD este deținută de către omul de afaceri Iulian Stanciu, care este în același timp și acționar minoritar al eMAG, cel mai mare retailer online din România.