Călin Georgescu, diagnostic de coşmar: criza va duce la controlul total al individului!

Omenirea se află la o răscruce în acest moment? L-a întrebat experimentatul jurnalist Horia Alexandrescu pe consultantul internaţional privind dezvoltarea durabilă Călin Georgescu, poate singurul economist român care are o strategie pe termen lung privind România.

În timpul fiecărei crize s-a vehiculat numele său ca prim ministru. "Categoric, omenirea se află într-o criză existenţială profundă. Are de ales între trecutul care nu i-a adus prea multe bucurii şi o resetare a societăţii," a spus Georgescu, prin skype. Jurnalistul Horia Alexandrescu a pus criza petrolului, ideea schimbării monedelor naţionale cu aurul, încălzirea globală, în contextul pandemiei cu coronavirus. L-a întrebat pe specialistul în dezvoltare durabilă, membru al Clubului de la Roma, cum se interpretează această criză.

Răspunsul expertului internaţional a fost dur și fără echivoc: "Pandemia de acum este o pandemie a fricii și a prostiei! Atunci când inoculezi această armă foarte perfidă, anume frica oamenilor, este foarte greu s-o mai scoți din mintea lor și trebuie să-ți amintești că așa au fost cucerite și ținute sub amenințare toate țările sclavagiste!...Ca să înțelegeți, în India când se naște un elefant, stăpânul îl ține legat cu o sfoară prinsă de un bețișor înfipt în pământ, iar mai târziu, când elefantul crește și ajunge adult,trăgând bușteni, dărâmând case sau cărând bolovani, seara e legat din nou cu aceeași sfoară, de aceeași nuielușă! Omenirea este ținută sub frică, tocmai pentru a putea fi observată și controlată! De cine? Din punctul meu de vedere, de ceea ce se numește deep state, adică statul subteran, iar cel puțin din ceea ce se întâmplă acum, format din sistemul financiar-bancar și Big pharma! Cele două lucrează împreună, iar o mare criză, cum este aceasta, conduce la mari averi !..."