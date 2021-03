Când se schimbă ora în 2021 şi dăm ceasurile înainte

Ora se schimbă din nou şi dăm ceasurile înainte. După ce modificarea orei a iscat nemulțumiri de-a lungul timpului şi unii specialiști au spus chiar că ar crea probleme de sănătate populației, măsura a rămas în vigoare. La sfârşitul lunii martie 2021 vom trece la ora de vara in acest an. Astfel, în noaptea de 27 martie, vom da ceasurile cu o oră înainte, astfel că ziua de duminică, 28 martie, va fi cea mai scurtă din an.

Odată cu schimbarea orei de vară, România este corelată cu orarul practicat în statele UE. Ora oficială de vară, la care vom trece pe 28 martie, a fost introdusă în România pentru prima dată în anul 1932. Ţara noastră a semnat în 1979 Convenţia fusurilor orare. Prima dată, schimbarea orei s-a făcut în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva ţări din Europa. Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu 1916. Au urmat britanicii, care au schimbat ora, apoi Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia. La 31 martie 1918, schimbarea orei de vară a fost introdusă şi în Statele Unite.

Specialiştii spun că trecerea la ora de vară are de multe ori efecte asupra psihicului și sănătății populației, pentru că oamenii au nevoie de acomodare. Spre exemplu, spun medicii, sunt persoane care se confruntă cu stres, anxietate sau chiar depresii din cauza acestei schimbări a orei, deoarece nu se pot adapta repede. Totodată, schimbarea orei poate afecta ceasul biologic și, astfel, ar exista riscul unor dereglări hormonale, mai ales în ceea ce privește melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic al organismului.