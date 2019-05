Cântăreţul Mihai Constantinescu, în comă la spital!

Mihai Constantinescu se află în comă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din Capitală, după ce luni seara a suferit un stop cardio-respirator.

Mihai Constantinescu în vârstă de 73 de ani este internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență „Floreasca". Medicii sunt rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire.

Medicii de la Spitalul Floreasca au declarat ca acesta a suferit un al doilea stop cardio-respirator. In aceste momente, cantaretul se afla in coma fiind asistat de aparate. Se afla la terapie intensiva. Mihai Constantinescu este internat la Terapie Intensiva, la spitalul Floreasca, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Sotia, in varsta de 47 de ani, a fost cea care a chemat luni seara ambulanta, dupa ce l-a gasit inconstient in casa.

Simona Secrier face un apel catre oamenii care il apreciaza pe artist sa se roage pentru sanatatea lui, situatia fiind una grava. „Daca iubiti un mare artist al Romaniei va propun sa ne rugam si sa ne dorim ca el sa fie bine", a aceasta, la Agentia Vip. Adrian Daminescu a postat si el un mesaj pe Faceebook despre colegul sau de breasla. „Mihai Constantinescu, colegul nostru trece prin momente dificile. Sa ne rugam si sa fim alaturi de el", a scris artistul.