Ca la piață! Trierea pacientilor de COVID care ajung in stare critica: "Primul venit, primul servit!"

Doctorii au ajuns in punctul in care sunt nevoiti sa aleaga cine este tratat la spital si cine este lasat sa se lupte cu boala, pe cont propriu, intrucat sectiile de terapie intensiva nu mai au locuri libere.

La Ploiesti, medicii au procedat la fel ca doctorii din Italia: au dat paturile de spital pacientilor cu cele mai multe sanse. Totodata, medicul Virgil Musta, seful Clinicii de Infectioase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara confirma si el situatia disperata in care sistemul medical a ajuns.

"In primul rand legea nu ne permite ca o persoana care are sanse minime de supravietuire si care se afla pe ventilatie mecanica sa fie decuplata. E principiul primul venit, primul servit. Cand vine un pacient, criteriile de acceptare sau nu sunt legate de severitatea bolii, varsta, comorbiditati, investigatii biologice asociate patologiei. Toate ne fac sa avem o gandire care sa permita trierea pacientilor, dar e foarte dificil", a declarat medicul la Digi24.

Musta atrage atentia asupra faptului ca lucrurile nu arata prea bine deoarece pandemia este in crestere, iar noi suntem la limita. "E dificil pentru ca aceasta alegere poate lasa traume. Am colegi stresati in garda, care se intreaba ce sa faca daca vin pacienti si nu sunt paturi cu oxigen, nu mai e loc la ATI. Pana acum noi am reusit sa trimitem pacientii intr-un judet limitrof pentru terapie intensiva. Dar situatia devine foarte dificila", a mai delcarat medicul.

Intrebat cum au ajuns pacientii de la sectia mobila ATI din Timisoara sa fie inveliti cu paturi, Musta a precizat ca a fost o problema de incalzire si ca problema a fost rezolvata partial. "A fost o problema de incalzire, azi vom muta pacientii, o parte deja au ajuns pe o anumita sectie unde a existat posibilitatea de a fi transformata in terapie intensiva", a explicat medicul.

Totodata, Virgil Musta considera ca inca mai exista o sansa pentru a nu pierde controlul asupra pandemiei, chiar daca situatia pare scapata de sub control. "Inca mai avem o sansa, dar ca sa o fructificam trebuie sa fim fermi si foarte exacti. Cred ca a fost acel curent care a mobilizat oamenii sa nu respecte regulile cunoscand ca undeva in firea noastra nu suntem prieteni cu regulile si atunci oamenii nu le-au mai respectat. Cred ca si cei care trebuie sa implementeze aceste reguli au vina lor pentru ca nu au fost suficient de fermi. E greu sa analizez eu situatia pentru ca nu sunt medic de politici de sanatate publica, dar cred ca vina este impartita", a conchis medicul.