Calvarul din Cancun: Peste 80 de români sechestraţi pe aeroport. Motivul incredibil pentru care vor fi trimişi în Europa şi reacţia MAE

Situaţie complicată pentru 84 de români care au dorit să ajungă în Mexic. Ei vor fi urcaţi în primul avion şi trimişi înapoi în România, după ce autorităţile mexicane le-au interzis accesul invocând diverse motive. O situaţie similară s-a înregistrat în urmă cu două zile, iar la momentul respectiv MAE român încercat să clarifice motivele acestui demers.

Momente cumplite pentru 84 de români, pe aeroportul din Cancun. Aceştia au fost pur şi simplu sechestraţi de autorităţile mexicane, de mai mine de 24 de ore. Oamenii au fost nevoiţi să predea oamenilor de ordine şi telefoanele mobile.

„Vă rog sunaţi autorităţile. Scriu acest post din geanta de mâna. Urgent! Nu avem acces la telefoane, paşapoarte şi carduri. Ajutor! Nu am primit apă şi nici mâncare. Autorităţile mexicane ne bruschează, suntem ţinuţi cu închişi şi mergem la toaletă însoţiţi. Guvernul Mexican a arestat practic toţii românii ajunşi la control paşapoarte. Telefonele au fost confiscate, fără dreptul de a suna la ambasadă. Urmează să fim deportaţi cu primul zbor, peste 15 ore", a scris pe Facebook timişoreanul Gabriel Horţ, care urma să petreacă o vacanţă în Mexic.

Între timp, după 12 ore, românii au reuşit să contacteze Ambasada, iar situaţia lor este cunoscută. Românii urmează să fie îmbarcaţi într-o aeronavă care îi va aduce înapoi în Europa.

„A fost o solicitare din partea SUA de verificare şi să nu mai primească romani. Motivul ar fi că sunt foarte mulţi care fug în America prin Mexic. Guvernul Mexican a decis ca toţi pasagerii din România să ne întoarcem înapoi cu primul avion. Acum, suntem sub cheie, pe jos, fără telefon şi acte. Ni s-a spus că primim telefoanele în avionul de întoarcere", a transmis pentru Adevărul Gabriel Horţ, cu ajutorul unei tablete.

La solicitarea redacţiei Adevărul, Ministerului Afacerilor Externe a oferit amănunte despre demersurile întreprinse pentru cetăţenii români cărora li s-a refuzat intrarea în Mexic în 31 ianuarie.

„Ambasada României la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitări de asistenţă consulară din partea unor cetăţeni români cărora nu le-a fost permisă intrarea în Statele Unite Mexicane, la sosirea pe aeroporturile din Mexico City şi Cancun. În acest context, reprezentanţii ambasadei au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la situaţia cetăţenilor români şi motivele refuzului accesului pe teritoriul mexican.

Potrivit datelor preliminare comunicate de autorităţile mexicane cu competenţe în domeniul migraţiei, deciziile de interzicere a accesului pe teritoriul mexican au fost adoptate atât pe baza răspunsurilor cetăţenilor români la interviul realizat la sosire (scopul călătoriei nu ar fi fost justificat corespunzător), cât şi ca urmare a identificării unor alerte la verificarea documentelor de călătorie prezentate de persoanele în cauză", susţin cei de la MAE.

Totodată, MAE subliniază că misiunile diplomatice nu au competenţe în a modifica deciziile autorităţilor din statele de reşedinţă. Cu toate acestea, Ambasada României la Ciudad de Mexico a semnalat situaţia ministerului afacerilor externe mexican, exprimându-şi nemulţumirea şi subliniind importanţa ca astfel de decizii să fie fundamentate solid şi implementate cu respectarea strictă a drepturilor cetăţenilor români.

„De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe este în dialog cu Ambasada Statelor Unite Mexicane la Bucureşti în vederea clarificării situaţiilor semnalate şi a identificării în cel mai scurt timp a unor soluţii cu privire la accesul turiştilor români în Mexic. În context, MAE precizează că autorităţile mexicane au intensificat controalele la punctele de frontieră. Ambasada României la Ciudad de Mexico continuă dialogul cu autorităţile mexicane, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor legale şi cu stricta respectare a măsurilor adoptate de autorităţile mexicane în contextul pandemiei de COVID-19", au mai spus cei de la MAE, care urmează să revină cu un comunicat legat de situaţia roânilor aflaţi astăzi pe aeroportul din Cancun.

Între timp, majoritatea românilor nici nu mai vor să audă de Mexic. Indiferent de rezultatul negocierilor dintre autorităţi, ei vor să revină în ţară.

"După aproape 40 de ore de nesomn, un zbor de aproape 13 ore, singura noastră dorinţă e să ne întoarcem în ţară. Am înţeles că autorităţile române încearcă să discute cu cei de la Ambasada Mexicului, însă foarte mulţi dintre cei care stăm aici de atâtea ore, majoritatea dintre noi nu mai dorim să rămânem în Mexic. Chiar dacă autorităţile vor decide să dea acceptul. Vrem să ne întoarcem cu bine acasă. MAE spune că a aflat de la autorităţile mexicane că am participat la un interviu. Situaţia a stat în felul următor. Am aterizat pe Aeroportul Internaţional Cancun, la ora locală 16.30. Absolut toţi cei din România am fost direcţionaţi spre o poartă. Nu ni s-a spus nimic, ni s-au luat paşapoartele, telefoanele şi am fost închişi într-un spaţiu foarte mic, fără distanţare sau alte măsuri împotriva infecţiei cu COVID", a povestit timişoreanul Gabriel Horţ.