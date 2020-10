Cand a avut loc prima extinctie in masa de pe Terra si cat a durat

Oamenii de stiinta de la Institutul de Geologie si Palentologie din Nanjing, Academia Chineza de Stiinte, Universitatea Nationala Australiana, Universitatea din Western Ontario (Canada) si Universitatea din California au analizat timp de opt ani sedimente dintr-un profil continuu si complet din timpul extinctiei Ordovician - Silurian, descoperite in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei. Au aflat, astfel, cand a avut loc si cat a durat prima extinctie in masa de pe Terra.

Echipa internationala, formata din oameni de stiinta de pe patru continente, a calculat cu exactitate perioada primei extinctii in masa de pe Terra: a avut loc acum mai bine de 400 de milioane de ani si a durat 200.000 de ani. Zhan Renbin, cercetator in cadrul Institutului din Nanjing si participant la acest proiect, a precizat ca geocronologia exacta se bazeaza pe studiul mostrelor de sedimente de fosile prelevate din Yunnan, care ofera totodata o baza importanta pentru studierea cu acuratete a cauzelor si mecanismelor extinctiei in masa, noteaza Descopera.ro.

Potrivit acestuia, sectiunea contine straturi complete de sedimente fosilizate, din timpul primei extinctii in masa. Datarea acestor fosile a indicat ca extinctia in masa de la sfarsitul perioadei Ordovician a inceput cu 443,1 millioane de ani in urma si s-a incheiat acum 442,9 milioane de ani, fiind o perioada mult mai scurta fata de cat se credea initial. In timpul acestei perioade a avut loc o glaciatiune de proportii, la o scara totala de 150 de milioane de kilometri cubi, mai mult de sase ori din totalul stratului de gheata din prezent, din Antarctica si Arctica. Totodata, nivelul marilor si oceanelor a scazut rapid cu 100 pana la 150 de metri, conducand la extinctia in masa a vietii pe Pamant, a precizat Zhan Renbin, cercetator in cadrul Institutului din Nanjing.