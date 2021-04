Care sunt principalele tipuri de certificari ISO?

ISO este Organizatia Internationala pentru Standardizare, o organizatie internationala independenta, neguvernamentala, cu un numar de 165 de organisme nationale de standardizare, care reunesc experti din toata lumea pentru a impartasi cunostinte si a dezvolta standarde internationale relevante pentru piata, care sustin inovatia si ofera solutii pentru noi provocari globale.

Ce sunt standardele ISO?

Standardele ISO au fost create pentru a oferi indrumare, coordonare, simplificare si unificare a criteriilor companiilor si organizațiilor pentru a reduce costurile si a creste eficacitatea, precum si pentru a generaliza standardele de produse si servicii pentru organizatiile internationale. Standardele ISO au fost elaborate si adoptate de multe companii din multe tari din necesitatea si dorinta de a standardiza parametrii de calitate.

ISO realizeaza documente cu standardele, specificatiile, liniile directoare sau caracteristicile necesare care pot fi utilizate de companii pentru a se asigura ca materialele, produsele, procesele si serviciile sunt adecvate scopului lor. In plus, ISO se asigură ca aceste cerinte sunt acceptate in toate tarile membre, pentru a asigura standardizarea.

Haideti sa vedem care sunt cele mai populare 10 standarde ISO si ceea ce inseamna pentru dezvoltarea oricarei afaceri!

ISO 9000 - Managementul calitatii

Familia ISO 9000 este standardul de management al calitatii si cuprinde unele dintre cele mai cunoscute standarde ISO. ISO 9001: 2015 este singurul standard din categoria la care puteti fi certificat. Exista peste un milion de organizatii in peste 170 de tari care sunt certificate ISO 9001.

ISO / IEC 27001 - Sisteme de management al securitatii informatiilor

Categoria de standarde 27000 asigura siguranta activelor informationale. Aceste standarde ajuta organizatiile sa gestioneze securitatea activelor precum proprietatea intelectuala, datele financiare si ale angajaților. Există peste 30.000 de certificate emise in lume pentru aceasta certificare ISO.

ISO 14000 - Managementul mediului

Standardele din aceasta categorie pun accentul pe sistemele de mediu si utilizeaza instrumente precum auditurile, comunicatiile, analiza ciclului de viata si provocarile de mediu. Peste 300.000 de certificări ISO 14001 au fost emise în 171 de tari.

ISO 31000: 2018 - Managementul riscurilor

Acest standard nu poate fi utilizat in scopuri de certificare, dar ofera un cadru pentru gestionarea riscurilor si permite organizatiilor sa atinga obiective intr-un mediu incert, ajutand companiile sa identifice oportunitatile si amenintarile.

ISO 50001: 2018 - Managementul energiei

ISO 50001: 2018 ofera indrumari companiilor in implementarea unui sistem de management al energiei (ENMS) care vizeaza imbunatatirea eficientei in utilizarea energiei prin reducerea amprentei energetice a companiilor si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Peste 20.000 de certificari au fost eliberate pentru acest standard.

ISO 26000: 2010 - Responsabilitate sociala

Organizatiile nu pot fi certificate ISO 26000, cu toate acestea, acest standard ofera indrumari cu privire la modul in care companiile pot imbratisa responsabilitatea sociala.

ISO 28000: 2007 - Specificatii pentru sistemele de management al securitatii pentru lantul de aprovizionare

Acest standard prevede cerințele pentru un sistem de management al securitatii in ceea ce priveste un lant de aprovizionare.

ISO 37001: 2016 Sisteme de management anti-mita

Mita este un pericol pentru afacerile de astazi. Acest standard ofera indrumari in stabilirea, implementarea si imbunatatirea sistemului de gestionare a mitei. Acest standard este aplicabil tuturor tipurilor de organizatii cu privire la luare de mita si ajuta la prevenirea, detectarea si raspunsul la luare de mita.

ISO 45001 - Sanatate si securitate la locul de munca

Ofera un cadru pentru siguranta angajatilor, reducand pericolele la locul de munca si ofera medii de lucru mai sigure. Aceasta certificare confera siguranta la locul de munca a angajatilor din toate companiile care detin un certificat ISO. Se mizeaza pe o lupta pentru drepturile angajatilor, la care se adauga si o serie de reguli privitoare la respectarea normelor de protectie sanitara.