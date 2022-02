Carmen Tănase îi face praf pe politicieni: "Este un joc murdar. Nu am muncit o viaţă întreagă ca să vina unii şi să-și bată joc de imaginea mea!"

Carmen Tănase a dezvăluit, duminică seară, la emisiunea lui Denise Rifai de ce nu a intrat încă în politică. De asemenea, actriţa a făcut şi alte mărturisiri impresionante. Actriţa spune că politica este un joc murdar, în care dacă intră cineva care are gânduri bune, imaginea lui este făcută praf.

„Nu am ce sa caut in aceasta politica. Este un joc murdar, in care daca intra cineva care are ganduri bune, imaginea lui este facuta praf in 2 saptamani. Nu am muncit o viata intreaga, ca sa vina unii si sa-mi faca imaginea praf. Sunt un observator si ca orice observator comentez. De 32 de ani lucrurile au mers in jos in orice domeniu, nu am cum sa particip la asta pentru ca nu pot sa fac nimic. Nu are niciun sens", a explicat actriţa.

„Nu mi-a fost frica niciodata in comunism. Nu sunt o nostalgica. Au fost si niste parti bune, dar nu sunt o nostalgica. Tatal meu a fost arestat politic si lucrul acesta m-a enervat atat de tare, incat nu mi-a dat voie sa-mi fie frica. Eram si foarte tanara si atunci cand esti tanar esti si inconstient. Aveam in spate suferinta tatalui meu, pentru ca si.a respectat principiile", a mai spus actriţa.