Cat a luat șpagă un politist de la un șofer beat. Agentul a fost retinut de DGA pentru trafic de influenta

Un agent de politie din cadrul I.P.J. Neamt a fost retinut sambata, 20 martie, pentru trafic de influenta, ca urmare a unui denunt formulat de o persoana la Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt.

Verificarile facute de politistii anticoruptie din cadrul D.G.A. - Neamt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au scos la iveala faptul ca "in perioada ianuarie - martie 2021, inculpatul, in varsta de 33 de ani, a pretins si primit de la o persoana cercetata penal pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie alcoolica peste limita legala, suma totala de 3.200 lei pentru a interveni pe langa personalul medical de la Serviciul de Medicina Legala Neamt".

Scopul interventiei era acela de a determina personalul medical sa retina o concentratie alcoolica mai mica in sange, astfel incat fapta savarsita sa fie calificata drept contraventie. Ulterior, la data de 20 martie, agentul de politie a returnat banii persoanei care a formulat denuntul. Procurorul de caz a dispus ieri masura retinerii pentru 24 de ore a politistului, urmand ca duminica sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.