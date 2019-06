Cate grade vor indica termometrele! Anunt de ultima ora facut de meteorologi

Joi, 13 iunie, vremea va fi deosebit de caldã, iar disconfortul termic in accentuare. Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge si va depãsi usor pragul critic de 80 de unitãti, local in regiunile vestice, sudice si pe arii mai restranse in restul teritoriului, anunta Antena3.

Temperaturile maxime se vor incadra intre 28 si 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 12 si 22 de grade. Cerul va fi variabil si mai ales dupã-amiaza si seara vor fi innorãri temporar accentuate, averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului, local in zonele de deal si de munte si pe suprafete mici in restul teritoriului, indeosebi in est si in sud-est.