Ce-a obținut Viktor Orban după discursul său anti-european: Investiție colosală din partea Chinei în Ungaria!

Celebrul scriitor Salman Rushdie a fost înjunghiat în gât și în abdomen, în timpul unei întâlniri cu cititorii săi din Chautauqua, New York. A fost spitalizat. Trăiește. E asistat de medici. Pus sub ventilație mecanică, probabil își va pierde un ochi, spun sursele The Washington Post.