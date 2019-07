Ce pericole aduce salata de vinete. Specialistii trag semnalul de alarma

Salata de vinete este preferata tuturor, iar vara este momentul in care o consumam cel mai des. Specialistii spun insa ce se intampla daca o consumam foarte des. Vinetele sunt unele dintre cele mai sanatoase legume. Toti ne spun acestea contin fier, calciu si alte minerale, ca ajuta la circulatia sangelui sau ca sunt extrem de sarace in calorii.

Nu multi stim insa ca au un continutul ridicat de alcoloizi, substante care pot avea potential alergen sau chiar pot duce la intoxicatii. Consumul de vinete este contraindicat persoanelor care sufera de guta, artrita, osteoporoza si alte boli inflamatorii. In plus, medicii avertizeaza ca un consum mult prea mare de salata de vinete cu maioneza poate cauza insa probleme pentru fiere. Specialistii recomanda ca acestea sa fie mancate cu moderatie, in special de catre persoanele care au antecedente in ceea ce priveste diverse afectiuni legate de fiere.