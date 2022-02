Ce să porți la întâlnire, de Ziua Îndrăgostiților

Luna februarie este marcată de iubire, iar zilele de 14 si 24 sunt sărbătorite prin momente speciale de către toți îndrăgostiții. Ideile de întâlniri romantice au evoluat de la o cină la lumina lumânărilor sau o seară la cinema, către ieșiri mult mai originale precum un city break romantic, o experiență la înălțime precum dinner in the sky sau o zi la spa. Indiferent unde vei fi invitată în acest an, întotdeauna trebuie să ai grijă la vestimentație și la machiaj.

Hainele pe care le porți, nu îți oferă numai o imagine apreciată și seducătoare, ci îți influențează, prin cromatică, buna dispoziție. Este important să alegi ținute cu stil, care să te reprezinte și în care să te simți bine, indiferent de vreme și de locul în care te afli.

Iată câteva idei despre cum poți aborda, eficient, stilul vestimentar de Ziua Îndrăgostiților.

Într-o minivacanță romantică, alege ținute confortabile, dar cu stil. Jeanșii sunt o piesă basic, versatilă și extrem de practică. Aceștia te vor scoate din impas dacă îi asociezi adecvat. Chiar dacă ai zi de călătorie, alege un model de jeanși skinny negri pe care să-i combini cu o maletă fină, din lână merinos, un blazer din stofă de lână și neapărat botine cu toc gros. De asemenea, poți alege un model de blugi cu talia înaltă, cu un tricou simplu și botine Chelsea. Pentru un plus de stil, poți miza pe accesorii precum o pălărie sau o beretă cu aer retro, franțuzesc. Alege din oferta vastă de palarii pentru dama de la Fashion Days un model care să se potrivească cu ținuta ta.

O cină la înălțime, pe o platformă ridicată în aer de o macara, este o experiență pe care nu mulți au curajul să o încerce, dar dacă vremea este frumoasă și îți place adrenalina, vei adora conceptul. Și cu siguranță nu vei uita momentul. Pentru o astfel de întâlnire trebuie să te simți, în egală măsură, elegantă și confortabil. Alege o ținută cu pantaloni evazați, o cămașă și, pentru că acolo sus o să fie ceva mai frig, adaugă un cardigan gros sau un palton într-o culoare aprinsă. La Fashion Days găsești nenumărate tipuri de pantaloni evazați. Astfel poți alege un model care să îți flateze silueta. O altă soluție poate fi un deux-pieces cu pantaloni și sacou din stofă de lână, care îți asigură atât stilul cât și confortul termic.

La Spa, poți opta pentru un stil sexy-cool, cu jeans, un tricou cu un mesaj de dragoste și o jachetă biker. Până la urmă, acolo, tot ce contează este costumul de baie.

În general, mizează pe asocierile de culori, dacă vrei să ieși în evidență. Poți alege ținute monocromatice sau în maxim două nuanțe, însă fii atentă la asortare. Culorile tari precum albastru, galben, vișiniu îți dau energie, iar cele pastel îți dau un aer romantic și o stare plăcută, de liniște.