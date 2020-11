Ce trebuie sa faci daca ai fost diagnosticat cu COVID-19. Sfaturile unui medic militar

Infectia cu coronavirus este o boala respiratorie acuta din ce in ce mai raspandita la nivel global. Trebuie sa ne obisnuim sa coexistam cu acest virus si sa intelegem ca aceasta afectiune nu este sinonima cu moartea, afirma capitanul Oana Stancu, sef sectie Boli Infectioase, Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara.

Ofiterul a facut o lista de recomandari pentru cei care afla ca s-au imbolnavit de infectia COVID-19, ce lucruri trebuie cumparate din timp, cum se face izolarea si monitorizarea temperaturii si a simptomelor. "Fiti calmi, pregatiti-va rational si totul va fi bine!!!," recomanda Oana Stancu. Infectia cu coronavirus este o boala respiratorie acuta din ce in ce mai raspandita la nivel global. Trebuie sa ne obisnuim sa coexistam cu acest virus si sa intelegem ca aceasta afectiune nu este sinonima cu moartea. In acest sens, expunem cateva idei despre atitudinea adoptata in cazul in care sunteti pozitivi la testul Real Time PCR ce detecteaza ARN viral.

Recomandari pentru protectia impotriva COVID-19:

- Spalarea regulata cu apa si sapun a mainilor;

- Purtarea mastii de protectie;

- Pastrarea distantei sociale;

- Dezinfectia suprafetelor de lucru;

- Aerisirea incaperilor.

Ce se intampla in cazul in care sunteti confirmati cu COVID-19?

NU DISPERATI! Un procent mare dintre pacientii diagnosticati cu COVID 19 sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare cum ar fi: tuse, lipsa gustului si a mirosului, durere de gat, nas infundat. Pentru aceste forme de boala, se recomanda izolarea la domiciliu si este bine sa va pregatiti. Spuneti apropiatilor cu care ati luat contact ca pot fi expusi la infectia cu COVID-19. O persoana infectata poate contamina alte persoane incepand cu 48 de ore (sau 2 zile) inainte de debutul simptomatologiei sau pozitivarii testului. Informand la timp apropiatii de expunerea virala, veti ajuta la protectia oamenilor din jur!

Lucruri pe care ar trebui sa le cumparati din timp:

- Paracetamol (pentru tratamentul simptomelor si a febrei peste 38 grade C, aveti grija sa nu depasiti doza recomandata),

- Vitamine si minerale (C, D, zinc, magneziu, seleniu)

- Mierea, propolisul si lamaia pot contribui la intarirea imunitatii.

- Hidrateaza-te, bea lichide!

- Odihniti-va! Iesitul din casa este interzis! Chiar daca va simtiti mai bine, este posibil sa fiti inca infectiosi timp de 14 zile.

- Nu luati antibiotic! Infectia COVID-19 este una virala, antibioticele sunt prescrise de medic doar in conditii de suprainfectie bacteriana!

Daca nu locuiti singuri:

- izolati-va singuri in dormitor;

- igienizati-va lenjeria de pat si hainele in mod frecvent;

- curatati baia si suprafetele cu solutii de igienizare recomandate;

- evitati sa impartiti vesela, paharele de bautura, ustensilele de mancat, prosoapele cu persoanele cu care locuiti;

- aerisiti regulat incaperea.

Monitorizati-va singuri temperatura si simptomele.

In cazul in care sunteti diagnosticati cu ASTM BRONSIC si sunteti sub tratament inhalator, nu opriti sub nici o forma administrarea acestuia. Evitati antiinflamatoarele nesteroidiene (Nurofen, Ketonal...). Daca aveti o suferinta pulmonara/cardiologica preexistenta, sau sunteti sub tratament imunosupresor luati legatura cu medicul dumneavoastra curant.

Cand trebuie sa mergeti la spital?

- Probleme cu respiratia,

- Febra foarte ridicata (peste 39 grade C) ce nu scade cu medicamente (Paracetamol),

- Durerea persistenta sau presiunea in piept,

- Confuzie,

- Incapacitate de a sta treaz sau de a va ridica din pat,

- Daca sunteti ingrijorat, sau in suferinta sau simtiti ca simptomele dumneavoastra se inrautatesc.

Cu ce va deplasati spre spital?

- Sunati la Serviciul de Urgenta 112 si specificati ca sunteti COVID-19 pozitiv si ca starea dumneavoastra s-a agravat.

Ce se intampla in cazul in care copilul dumneavoastra este infectat?

- O usurare majora pentru voi, parintii, este faptul ca acestia se descurca foarte bine cu coronavirusul - de obicei se vindeca in cateva zile (dar vor fi in continuare infectiosi) si trebuie doar sa utilizati dozarea pediatrica a medicamentelor. Fiti calmi, pregatiti-va rational si totul va fi bine!!!