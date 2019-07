Cei opt candidati pentru functia de procuror european vor sustine interviurile marti, incepand cu ora 10:00, in fata unei comisii prezidate de ministrul Justitiei, Ana Birchall.

In cursa sunt inscrisi si fostul sef DIICOT Daniel Horodniceanu si Marius Bulancea de la Daniel Horodniceanu. Potrivit unui anunt al Ministerului Justitiei, cei opt magistrati care si-au depus candidatura pentru functia de procuror european sunt: Borcoman Catalin-Laurentiu, Bulancea Marius Bogdan (procuror de la DNA), Dumitresc Constantin Claudiu, Ecedi Stoisavlevici Laura, Horodniceanu Daniel - Constantin (fost sef DIICOT), Hach Elena (cu conditia depunerii unor inscrisuri de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel mai tarziu pana la data sustinerii interviului), Nolden Nicoleta si Radu Razvan - Horatiu, conform Mediafax.

Toti cei mentionati sunt procurori, cu exceptia Nicoletei Nolden, care este judecator la Curtea de Apel Bucuresti. „Candidatii selectati vor sustine interviul in fata comisiei de selectie prezidata de ministrul justitiei care va avea loc in data de 9 iulie 2019, incepand cu ora 10.00 la sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti, Str. Apolodor nr.17, sector 5. Candidatii se vor prezenta la interviu in ordine alfabetica", se mai arata in anuntul Ministerului.

Interviurile vor fi transmise in direct, audio-video, pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. Interviul are o durata de maximum 45 de minute/candidat. Parchetul European (EPPO) va fi un parchet european independent responsabil cu investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE si a complicilor acestora. Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (1) privind EPPO a intrat in vigoare la 20 noiembrie 2017. In conformitate cu articolul 120 din respectivul regulament, EPPO isi va incepe activitatea in urma unei decizii a Comisiei, odata ce acesta va fi infiintat, dar nu mai devreme de 3 ani de la data intrarii in vigoare a Regulamentului privind EPPO.

Biroul Parchetului Public European ar urma sa isi inceapa activitatea pana la sfarsitul anului 2020. Concursul pentru ocuparea functiei de sef al Parchetului European este in plina desfasurare, iar Laura Codruta Kovesi se afla printre favorite.