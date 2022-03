Cenzura CNA stârnește furie: Ascultătorii GOLD FM se oferă să plăteacă amenda impusă samavolnic postului de radio și să dea peste bot lui Mircea Toma & Co!

Postul de radio GOLD FM a primit o amendă uriașă de 50.000 de lei (10.000 de euro) din partea CNA, motivandu-se ca ar fi avut o atitudine de propagandă în favoarea Rusiei.

O decizie samavolnica, după cum se poate constatata din transcriptul sedintei. In fapt CNA cenzurează postul intentionand limitarea libertatii de expresie. Mircea Toma, Dorina Rusu si alti fosti saltimbanci media, care nu au avut niciodata vreo valoare jurnalistica, se arată a fi cozile de topor ale dictaturii militare care se insinuează în România printr-un premier si un presedinte ce doresc transformarea tarii intr-o mare cazarmă (vezi si proiectul privind starea de criză).

Despre cum a considerat CNA sa amendeze postul GOLD FM la unison, intr-o circotecă de dezbatere, puteti sa va lamuriti din relatarea paginademedia.ro. Tot de aici puteti afla si despre decizia lui Cozmin Gușă de a-si supenda emisiunea in semn de protest si de actiona in judecata (atat in penal cat si in civil) CNA ca institutie, dar si pe componenții organizatiei de tip terorist impotriva audio-vizualului, "bucata cu bucata".

Dupa decizia CNA pe retelele de socializare s-a stârnit o veritabilă furtună, o reactie de furie la adresa personajelor corupte din CNA, sinecuriști politici, pupincuristi ai puterii. Foarte multi ascultatori au cerut postului sa nu se renunte la emisiunea "Ce-i în Gușă și-n căpusă", intrucat "de la aceasta emisiune aflam adevarul", in plus, acestia au propus constituirea unui fond comun din care sa se plateasca amenda impusă de politrucii de la CNA.