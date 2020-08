Chinezarie achizitionata de Ministerul Sanatatii. Un pacient din Timișoara, rănit în timpul unei tomografii

Situație șocantă la Spitalul Județean din Timișoara. Un pacient care suferise un accident vascular cerebral a fost rănit în timp ce i se făcea o tomografie computerizată. O bucată din dispozitivul medical s-a desprins și i-a căzut peste unul dintre brațe.

Managerul spitalului, Raul Pătraşcu, declară că nu a mai văzut un astfel de incident până acum și descrie calitatea aparatului chinezesc achiziționat de Ministerul Sănătății în 2018 ca fiind de o "calitate josnică".

"Am avut astăzi parte în jurul orei 1 de un eveniment halucinant în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara, despre care eu nu am mai auzit în viaţa mea să se poată întâmpla şi nici nu am mai văzut: cupola de protecţie a computerului tomograf, care constă într-un cerc cu un diametru de aproximativ un metru de plastic cu margini ascuţite de aluminiu, s-a desprins în timp ce un pacient era scanat. Acea cupolă se roteşte cu o viteză de 400 de rotaţii pe secundă şi acţionează mai rău ca un cuţit. Din fericire pacienta care era scanată în acel moment a fost doar rănită uşor necesitând două fire de sutură pe braţ, însă putea să se întâmple un dezastru. La acea viteză cupola, capacul de protecţie acţionează mai rău decât un cuţit. Putea să îi secţioneze gâtul, putea să îi secţioneze corpul şi să ne confruntăm cu o tragedie. Am descoperit că acest CT, care a fost achiziţionat de Ministerul Sănătăţii PSD în anul 2018, în program cu Banca Mondială, de o calitate foarte foarte slabă, a fost recepţionat de către spital, dar nu avea autorizaţie de funcţionare din partea CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - n.red.). El a funcţionat un an şi jumătate fără autorizaţie de funcţionare. Noi l-am oprit imediat, am chemat Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii. Raportul Corpului de Control arată că ministerul a fost indus în eroare de către reprezentanţii spitalului când aceştia au semnat pentru recepţia acestuia. Noi l-am oprit în februarie 2020, când l-am descoperit, iar autorizaţia am primit-o abia pe 4 iunie de la CNCAN", a declarat Raul Pătrășcu.

Managerul Spitalului a afirmat că mai sunt 40 de astfel de aparate în unităţile medicale din țară. "La sfârșitul lunii iunie am avut încă o vizită de la aceiași firmă de service care a câștigat și aparatele prin acest program de Banca Mondială, care a dat astfel de aparate, în jur de 40 în toate spitalele din România. Ne putem aștepta la astfel de tragedii și în alte spitale, având în vedere calitatea josnică a acestui aparat chinezesc. În acel raport de service se arată că aparatul este complet funcţional, fără nicio problemă şi nu pune în niciun pericol pacienţii. Noi nu nu am mai vrut să folosim acest aparat având în vedere calitatea slabă nu doar a componentelor, ci şi a imaginii pe care o oferă, însă am fost nevoiţi", a mai spus managerul.