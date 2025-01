Christine Lagarde Memo: Persoanele în vârstă reprezintă un risc semnificativ de povară financiară pentru economia mondială

Memoriul „Christine Lagarde Memo: FOR YOUR EYES ONLY, from 'the Coalition'" este o notă care discută preocupările legate de «longevitate» și impactul acesteia asupra economiei globale.

Nota, care se presupune că a fost scursă din coșul de gunoi al unui funcționar de rang înalt din cadrul Comisiei Europene, a fost adresată șefilor de stat și miniștrilor de finanțe, inclusiv Angela Merkel, Theresa May și Emmanuel Macron.

Acesta sugerează că creșterea duratei de viață a populației vârstnice reprezintă un risc semnificativ pentru economia globală și solicită măsuri urgente pentru a aborda această problemă.

Memorandumul propune mai multe strategii pentru a atenua povara economică a „longevității", inclusiv creșterea vârstei de pensionare și reducerea drepturilor. De asemenea, se sugerează utilizarea unei terminologii fără gen, cum ar fi „persoanele în vârstă", pentru a evita dificultățile de relații publice asociate cu vizarea specifică a femeilor în vârstă.

Deși autenticitatea notei nu poate fi verificată, conținutul acesteia este alarmant și explică atacul la care asistăm asupra persoanelor în vârstă în țările occidentale.

„Las personas maiores viven demasiado tiempo y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo, y ya!" -Chritine Lagarde, Director del Fondo Monetario Internacional (FMI).

„Bătrânii trăiesc prea mult și acesta este un risc pentru economia globală. Trebuie să facem ceva, urgent." -Christine Lagarde, director al Fondului Monetar Internațional (Tradus din spaniolă)

„Această notă secretă a fost descoperită în coșul de gunoi al unui funcționar de rang înalt din cadrul Comisiei Europene. Ea a fost publicată de Dr. Margaret Morganroth Gullette, autoarea cărții „Ending Ageism, or How Not to Shoot Old People" (2017).

„Memorandumul din partea „Coaliției" începe cu „Dragă Angela, Teresa, Emmanuel..." și are o listă suplimentară de prenume (șefi de stat și secretari sau miniștri ai finanțelor, sănătății și serviciilor umane), majoritatea mâzgălite cu markerul. Monthly Review este încântată să publice aici, pentru prima dată, acest important document scurs." - Eds [Monthly Review]

Dragi Angela, Teresa, Emmanuel ...

DOAR PENTRU OCHII VOȘTRI

Aici, la Coaliție, am fost impresionați de curajul lui Christine, care a spus public că bătrânii „trăiesc prea mult" și că cei care conduc economia globală trebuie să facă ceva în această privință, urgent. Recent, o fotografie a ei, cu un limbaj potențial incendiar din discursurile sale, a devenit virală, fără a stârni vreo rezistență.

Având în vedere că persoanele în vârstă votează cu mai multă încredere, insinuarea ei că persoanele în vârstă sunt „superflue" și „scumpe" ar părea îngrijorătoare pentru stabilitatea elitelor politice. Dar, de atunci, Christine și-a păstrat locul de muncă, insistând continuu asupra acelorași teme, astfel încât este clar că americanii care domină Fondul Monetar Internațional consideră că este sigur să semene îndoieli cu privire la necesitatea protejării impulsive a intereselor persoanelor în vârstă. Acest lucru l-au demonstrat în mod viu de multe ori de la alegerile din 2016. La Davos, toată lumea a repetat mesajul.

Coaliția salută acest nou moment de avansare a agendei noastre sensibile și coordonate față de persoanele în vârstă, din ce în ce mai justificată pe măsură ce toate bugetele noastre sunt înghițite de drepturi, străzile și secțiile noastre de terapie intensivă sunt pline de bătrâni, cheltuielile medicale pentru persoanele senile cresc vertiginos, iar copiii adulți sunt împovărați de costuri și vinovăție.

Deși exploatează această deschidere pentru acțiuni pozitive, totuși, nota bene, acest memoriu criptat nu este destinat distribuirii. Discutarea sinceră și deschisă a problemei națiunilor gri înseamnă păstrarea sugestiilor sale într-un cerc restrâns. Vă rugăm să tipăriți și să ștergeți."