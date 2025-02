Cine ne cearta pe noi: JD Vance purta o rochie și o perucă blondă în timp ce era la Facultatea de Drept Yale. Richard Grenell e la randul lui gay declarat

După ce opinia publica din România a aflat "cu stupoare" ca Richard Grenell, fost ambasador al SUA in Germania in primul mandat al lui Donald Trump si fost director al Agentiei Nationale de Informatii este gay declarat, ceea ce nu prea se "pupă" cu politica anti LGBTQ a noii administratii de la Casa Alba, iata ca si JD Vance, al doilea om de incredere al presedintelui republican apare in tinute controversate.

Atat Grenell cat si Vance (vicepresedinte al SUA) - alaturi de Elon Musk - au criticat vehement politica si democratia din România. Si pe buna dreptate, anularea alegerilor libere este un act antidemocratic. Numai ca ar trebui sa fii cu totul "imaculat" cand aduci astfel de critici, dupa cum comenteaza presa americană. Cei de peste ocean publica fotografii atat cu Grenell impreuna cu iubitul sau de pe vremea cand era ambasador (foto jos), dar si cu Vance in travesti. JD Vance mai apare, de asemenea, imbracat intr-un tricou comunist cu URSS, dar si zacand pe podea intr-o postura despre care se spune ca e ca urmare a consumului de droguri. Toate aceste ipostaze s-au dovedit a fi autentice, verificate de fact-checkers, ceea ce se poate verifica pe net.

La 11 august 2024, utilizatorul X și podcasterul Matt Bernstein a postat o fotografie care ar arăta candidatul republican la vicepreședinția SUA JD Vance purtând cândva o rochie și o perucă blondă. Bernstein a subtitrat imaginea, care a adunat peste 17,6 milioane de vizualizări până la momentul redactării acestui articol: „Nou: am obținut o fotografie a lui jd vance în travesti pe când era la facultatea de drept din yale". Aproape 24 de ore mai târziu, Bernstein a postat o altă imagine, cu titlul: „O a doua fotografie a ajuns în inbox-ul meu". De asemenea, el a distribuit ambele fotografii pe contul său verificat de Instagram.

Snopes a vorbit cu numeroase surse care au confirmat autenticitatea imaginilor - ceea ce înseamnă că acestea nu au fost manipulate digital, nu au fost generate de inteligența artificială și îl prezintă într-adevăr pe JD Vance - motiv pentru care am clasificat această afirmație drept „Adevărată".

Un reprezentant al senatorului din Ohio care a cerut să nu fie numit a declarat pentru Snopes prin e-mail: „JD și-a pus o perucă proastă la o petrecere în facultate - nu chiar scandalos". De asemenea, un membru al promoției 2013 a Facultății de Drept de la Yale - promoția lui Vance - a confirmat pentru Snopes prin telefon, sub rezerva anonimatului, că „colegii de clasă au confirmat că cele două fotografii postate sunt reale". De asemenea, un alt coleg de la Yale, Travis Whitfill, a susținut că a publicat inițial prima fotografie.

„Este dintr-un chat de grup al colegilor de clasă ai lui Vance și este de la un prieten de al lui", a declarat Whitfill pentru site-ul american de știri The Daily Beast. „Cred că a fost preluată de pe Facebook și a fost făcută la o petrecere de Halloween". Whitfill a indicat, de asemenea, un site numit „jdvanceindrag.com" (arhivat), care direcționa vizitatorii către The Trevor Project - o organizație nonprofit dedicată „eforturilor de prevenire a sinuciderilor în rândul lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor, transsexualilor, homosexualilor și tinerilor care își pun întrebări".