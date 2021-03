City Insurance a avut un an 2020 cu rezultate promițătoare și păstrează poziția de lider de piață

Începem cu o referire la articolele publicate recent în presă, conform cărora City Insurance trebuie să-și majoreze capitalul cu 16,5 milioane de Euro și arătăm că în cursul lunii iunie 2020 Societatea a efectuat o majorare a capitalurilor proprii cu suma de 25 milioane de Euro, chiar dacă decizia ASF era la acel moment suspendată. Ca urmare a acestei operațiuni, City Insurance a raportat pe standardul Solvabilitate II pentru data de 30 iunie 2020 un excedent al activelor față de obligații de 303,925,469 Lei, ceea ce corespunde unui grad de acoperire a cerinței de capital pentru solvabilitate de 173,7%.

Cele de mai sus demonstrează atât capacitatea City Insurance de a se capitaliza, cât și robustețea situației financiare și de solvabilitate. În aceeași măsură, City Insurance afirmă o deschidere fără rezerve într-o colaborare instituțională corectă, atât cu instituția de supraveghere, cât și cu orice jucători din piața de asigurări, inclusiv cu unitățile de reparații. Totodată, City Insurance reafirmă determinarea de a apăra fondul de asigurare destinat beneficiarilor polițelor de asigurare de orice încercare abuzivă de devalizare a acestuia prin practicarea de tarife de reparații exagerate.

Într-o notă mai optimistă în aceste vremuri dificile pentru toată lumea, anunțăm că City Insurance a încheiat anul 2020 cu rezultate promițătoare:

• Nr 1 pe piața asigurărilor generale din România pentru al 4-lea an consecutiv (2017-2020)

• Volumul primelor brute subscrise: 478 milioane euro (echivalentul a 2,308 miliarde lei)

• Volumul plății despăgubirilor: 290 milioane euro (echivalentul a 1,402 miliarde lei)

• Numărul de dosare de daună soluționate: 182,559

• Numărul contractelor de asigurare în vigoare la 31 decembrie 2020: 3,2 milioane contracte

În anul în care întreaga societate a luptat cu pandemia COVID-19 și cu o criză sanitară fără precedent care a schimbat complet perspectiva de business: dezvoltarea de aplicații mobile, telemuncă, întâlniri online, City Insurance și-a păstrat poziția de lider pe piața asigurărilor generale din România, demonstrând pentru al patrulea an consecutiv forța și eficacitatea modelului de business, dar și dedicarea în dezvoltarea de servicii și produse de asigurare care să răspundă atât nevoilor consumatorilor, cât și provocărilor actuale.

Deși am operat cu mai bine de 80% din personal în regim de telemuncă și am raportat multiple cazuri de infectări cu COVID-19 care au pus la grea încercare capacitatea Societății de a funcționa la parametrii anilor precedenți, am reușit și în acest an să raportăm rezultate robuste, depășind realizările anului precedent:

+ 17% volumul primelor brute subscrise

+ 19% volumul plății despăgubirilor

+ 20% numărul dosarelor de daună instrumentate

Mai mult, tot în 2020 am continuat diversificarea portofoliului nostru, asigurarea de bunuri și locuințe fiind produsul care a captat cel mai mult interesul clienților, în prezent Societatea având încheiate 191.000 de astfel de polițe, în creștere cu 32% față de anul precedent.

De menționat și capacitatea promptă a Societății de a răspunde provocărilor pandemiei prin oferirea de soluții digitalizate clienților, beneficiarilor brokerilor de asigurare și unităților de reparații. CityinsClaimsAssist, aplicația mobilă dezvoltată de Societate, are drept scop principal scurtarea timpului de instrumentarea a dosarelor de daună RCA și CASCO prin eliminarea deplasărilor la asigurator sau centre de constatare. La finalul lui 2020, CityinsClaimsAssist numără 41.891 utilizatori și un număr de 114.000 dosare de daună soluționate prin aplicație.

Datele preliminare aferente primului trimestru din 2021 confirmă evoluția robustă a companiei:

• prime brute subscrise în valoare de cca. 130 milioane euro

• 53.000 dosare de daună achitate, însumând aproape 100 milioane euro

Despre City Insurance

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance este lider pe piața asigurărilor generale din România. Înființată în 1998 de către investitori români și străini, având sediul în București, compania deține 42 de birouri și filiale pe tot cuprinsul țării, având mai bine de 400 de angajați.

City Insurance a dezvoltat un portofoliu extins de asigurări, care cuprinde produse de top și servicii integrate, proiectate să acopere nevoile unice ale clienților și să genereze beneficii pe termen lung.

Compania a intrat în topul primelor 10 Societăți de Asigurare încă din 2012 și este singura companie care nu este afiliată unui grup internațional. În 2008, City Insurance a devenit primul asigurator din România cu activități în alte state europene, în baza principiului liberei circulații a serviciilor pe cuprinsul Uniunii Europene, iar în 2014, compania și-a extins activitatea în piața elenă.

Performanțele înregistrate astăzi de Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance reflectă eficiența modelului său de business orientat către strategii sustenabile de dezvoltare, creștere financiară și investiții pe termen lung.

Pentru comunicări:

Email: media@cityinsurance.ro