Clotilde Armand ia dreptul copiilor la educație! Vrea să interzică acordarea de tablete elevilor

Clotilde Armand, fost consilier al Primăriei Sectorului 1 și actual candidat la funcția de primar la aceeași Instituție, din partea USR Plus în alianță cu PNL, a pornit într-un război halucinant împotriva copiilor. Aceasta nu doar contestă oferirea tabletelor elevilor, pentru școala online, în mod gratuit, ci anunță că depune o plângere la Parchet.

Primarul Dan Tudorache a anunțat încă de la sfârșitul anului școlar, care s-a desfășurat cu greutăți mari în plină pandemie, că va face toate eforturile necesare pentru achiziționarea de tablete electronice, astfel încât, dacă noul an va debuta tot în pandemie, elevii să-și poată continua studiul prin programele online. Explicația pentru care Primăria Sectorului 1 a luat decizia de a oferi tablete gratuite tuturor celor 45.000 de elevi din teritoriul său este simplă: copiii din mediile defavorizate trebuie ajutați, dar mai mult, toți școlarii trebuie să aibă acces la educație în mod egal. În spatele proiectului s-au aflat și argumente date de informaticieni, care susțin că degeaba unii copii au deja tablete, dacă acestea nu au specificațiile necesare bunei funcționalități, să fie compatibile cu programele și aplicațiile. În asentiment au fost și părinții, dar și cadrele didactice, care au făcut solicitări în acest sens.

Proiectul a fost pus pe roate, prin negociere directă, iar suma alocată este de 16 milioane de euro. După un simplu calcul, o tabletă ar ajunge să coste circa 355 de euro per bucată, adică circa 1.700 de lei/tableta. Un preț decent pentru un gadget de ultimă generație, dotat corespunzător (procesor optim, tastatură externă, cartelă SIM cu abonament etc). Cele cu un preț mai mic intră la categoria „chinezării", iar funcționalitatea lor lasă de dorit. Totodată, surse din Primărie spun că licitația este în plină desfășurare, deci nu a ajuns la final, iar prețul per tabletă ar putea să fie chiar mai mic!

Clotilde Armand lovește în aliații ei de la PNL: „N-am să-i las să facă asta!"

„Vreți să știți cum arată ultimul tun din bani publici dat pe final de mandat de primarul pesedist de la Sectorul 1? Aflu că într-o publicație destul de obscură (n.r. Bursa Anunțuri) a fost publicat un anunț de Primăria Sectorului 1. Anunțul ne informează că Primăria (prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1) urmează să cumpere astăzi prin negociere directă 45.000 de tablete. Această achiziție are o valoare de peste 16 milioane de euro. Așa arată ultimul tun dat de PSD înainte să plece acasă. Dar eu n-am să-i las să facă asta și voi depune chiar acum o plângere la Parchet pentru această achiziție.", a transmis, miercuri, candidata USR Plus la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand. Proiectul de achiziționare a tabletelor pentru elevii din România a fost inițiat de Guvern. De asemenea, publicația Bursa nu este deloc obscură, existând pe piață de mai bine de un deceniu.

Licitația de la Sectorul 1 a fost întârziată de obținerea unui aviz

Conform Ordonanței de urgență nr. 144, publicată ieri, 24 august 2020, „se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contribuția națională este de 12.500.000 euro. (2) Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație." Rambursarea se va face pe parcursul a 4-5 ani de la data achiziției.

Licitația pentru aceste tablete a fost întârziată deoarece Primăria a trebuit să obțină avizul favorabil de la Autoritatea Pentru Digitalizarea României, prin Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională. În 17.08 ac, Primăria Sector 1 a primit avizul. În momentul de față, încă se fac înscrieri, mai mulți operatori arătându-se interesați să participe.

Conjunctură: Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că se împuternicesc autoritățile publice

Raluca Turcan a declarat în urmă cu o săptămână că vor fi decontate 100.000.000 de euro, prin Ministerul Fondurilor Europene către autorităţile publice locale, pentru aceste achiziții. „În şedinţa de guvern de astăzi am adoptat o ordonanţă de urgenţă care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achiziţiei de 500.000 de tablete, achiziţii făcute de către autorităţile publice locale sau inspectoratele şcolare judeţene. 500.000 de tablete necesare pentru începutul de an şcolar, iar această achiziţie este în valoare de 100 de milioane de euro. Aşadar, 100 de milioane de euro, prin Ministerul Fondurilor Europene, bani decontaţi către autorităţile publice locale", a explicat Raluca Turcan, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

Conform discuțiilor ce au avut loc în ședința de Guvern, alocarea finală a fost stabilită la suma de 175 de milioane de euro, după cum urmează: 100 de milioane de euro pentru 500.000 de tablete, 50 de milioane pentru echipamentele de protecție sanitară și 25 de milioane pentru containere sanitare și de suport educațional.

Părinții fac presiuni pentru a avea posibilitatea de a alege

Pe raza tuturor sectoarelor din Capitală, părinții fac solicitări adresate atât Ministerului Educației, cât și unităților de învățământ, să definească obligativitatea prezenței elevilor în școli. Părinții doresc să aibă posibilitatea de a opta pentru școala online dacă numărul cazurilor de COVID-19 rămâne ridicat.