Clubul de Presa, apel catre presedintele SUA Donald Trump: „Extindeti umbrela de protectie asupra presei din Romania!

Clubul de Presa a lansat luni, 2 iunie 2025, un apel catre presedintele SUA Donald Trump, pentru ca acesta sa protejeze mass media din Romania.

Apelul vine in contextul in care presa romana se confrunta cu grave presiuni din partea Consiliului National al Audiovizualului: nu doar prin amenzi uriase, ci si prin suspendarea emisiei unor posturi radio si TV, precum si prin eliminarea unor postari de pe retelele sociale. Ca si cum nu ar fi fost suficient, conducerea CNA a refuzat orice dialog cu Clubul de Presa, adauga asociatia profesionala.

Stimate domnule Presedinte Donald Trump,

Clubul de Presa apreciaza in mod deosebit demersurile politice intreprinse de administratia pe care o conduceti si, in mod special, determinarea pe care o aveti de a proteja drepturile democratice si, mai ales, libertatea presei. In cursul acestei saptamani, Secretarul de Stat, Marco Rubio, a anuntat intentia ferma a administratiei pe care o conduceti de a-i sanctiona in viitor pe toti oficialii statelor care practica acte de cenzura impotriva jurnalistilor americani. Apreciem aceasta decizie, dar va solicitam sa o extindeti si in ceea ce ii priveste pe jurnalistii din statele cu care aveti parteneriate. Si ii avem in vedere, in mod deosebit, pe jurnalistii din Romania.

In Romania, au fost reprimate nu numai o serie intreaga de drepturi democratice vizand procesul electoral, prin anularea abuziva a doua tururi de scrutin la alegerile prezidentiale, ci si - sau mai ales - dreptul la libera exprimare. A fost suspendata emisia unor posturi de televiziune, a unor statii de radio, au fost eliminate postarile unor jurnalisti de prestigiu pe retelele sociale, iar Consiliul National al Audiovizualului a aplicat amenzi uriase unor redactii si unor jurnalisti, in exclusivitate, de cate ori acestia au sustinut, in timpul alegerilor din Statele Unite si dupa victoria dumneavoastra, politici pe care le-ati promovat dumneavoastra si echipa pe care o conduceti in plan international. In cursul acestei saptamani, dupa ce presa a dezvaluit faptul ca Nicolas Lerner, seful serviciului secret francez, s-a aflat in Romania intre cele doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidentiale, la scurt timp dupa ce Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvaluit ca acesta a incercat sa ii impuna cenzurarea libertatii de expresie in Romania, Consiliul National al Audiovizualului a primit 20 de milioane de euro pentru a achizitiona aparatura si softurile necesare cenzurarii si restrictionarii presei in timp real.

Clubul de Presa din Romania remarca cu profunda apreciere faptul ca Statele Unite ale Americii asigura in prezent un sprijin real si un cadru sigur pentru jurnalistii si organizatiile de presa care resimt efectele cenzurii si ale intimidarii. Oportunitatea de a formula si de a transmite petitii catre autoritati internationale independente, cu scopul de a reclama incalcarile grave ale libertatii de exprimare si neregulile din sfera jurnalismului, reprezinta un demers esential si extrem de valoros. Aceasta deschidere internationala ofera o voce in plus pentru jurnalistii nostri, care se confrunta cu un climat tot mai ostil si lipsit de transparenta.

Din pacate, trebuie sa atragem atentia si ca, pe plan intern, demersurile noastre pentru a stabili un dialog institutional cu conducerea Consiliului National al Audiovizualului (inclusiv prin solicitarea initierii unor dezbateri la comisiile parlamentare de specialitate) au fost in mod repetat respinse sau complet ignorate, inclusiv de guvernele aflate la conducere pana acum. Acest refuz de colaborare nu face decat sa adanceasca starea de cenzura si presiune la adresa presei independente din Romania.