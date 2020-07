Comportamentul lui Donald Trump a fost modelat de un tată sociopat, scrie nepoata preşedintelui SUA în cartea ce va apărea pe 14 iulie

Caracterul ieşit din comun al lui Donald Trump şi comportamentul său revoltător "ameninţă sănătatea lumii, siguranţa economică şi sistemul social" şi au fost modelate de tatăl său sociopat, în timpul copilăriei preşedintelui SUA, se arată într-o carte scrisă de nepoata liderului american.

"Too Much and Never Enough: How My Family Created the Wolrd's Most Dangerous Man", carte scrisă de Mary Trump, va apărea pe piaţă la 14 iulie.

Mary Trump scrie în carte despre familia disfuncţională în care s-a format Donald Trump, dar şi despre momente în care actualul preşedinte a avut un comportament şocant atunci când era tânăr, inclusiv faptul că a trişat la examen pentru a fi admis la o şcoală prestigioasă şi a tratat cu brutalitate femeile.

Autoarea cărţii îi mulţumeşte în carte mătuşii sale, Maryanne Trump Barry, "pentru toate informaţiile edificatoare". Maryanne Trump Barry, sora preşedintelui, a fost judecător federal până în 2019.

Mary Trump scrie despre Donald Trump din perspectiva de psiholog. "Abuzul asupra copilului este, într-un fel, aşteptarea a 'prea mult' sau a 'nu de ajuns'. Donald a trăit 'nu de ajuns'-ul prin pierderea legăturii cu mama sa într-o fază crucială a creşterii sale. (...) Fiind abandonat de mama sa cel puţin un an şi pentru că tatăl său a eşuat în a-i acoperi necesităţile, dar şi în a-l face să se simtă în siguranţă, iubit şi apreciat, Donald a suferit lipsuri care l-au marcat pe viaţă. Trăsăturile care au rezultat - manifestări de narcisism, 'bullying', grandoare - în cele din urmă l-au făcut pe bunicul meu să observe, dar nu într-un mod în care să fi fost îmbunătăţită situaţia după ororile dinainte", se arată în carte.

Mama lui Donald Trump, Mary, a avut probleme de sănătate care au dus la o histerectomie de urgenţă. Din această cauză, Donald Trump şi fraţii săi au depins de tatăl lor, Fred Trump, care a murit în 1999. Mary Trump îl descrie pe Fred Trump ca fiind un sociopat şi a notat că acesta avea manifestări de 'bullying', antisemitism, rasism, misoginism şi xenofobie, de care este acuzat şi preşedintele SUA.

Fiul mai mare al lui Fred Trump, care se numea tot Fred, a murit din cauza alcoolismului. Fiica acestuia, Mary, scrie că caracterul lui Donald Trump s-a format prin observarea traumelor suferite de fratele preşedintelui. Bărbatul care s-a format astfel a devenit necruţător şi egocentric, notează Mary Trump.

Ea menţionează, într-un capitol referitor la educaţia preşedintelui, că Donald Trump a plătit pe cineva să dea testul SAT pentru admiterea la facultate în locul său. "Donald, căruia nu-i lipseau niciodată banii, şi-a plătit bine prietenul, pe Joe Shapiro, un băiat inteligent, care avea reputaţia că obţine rezultate bune la teste".

În plus, fratele lui Trump a vorbit cu cineva pentru ca preşedintele să fie admis la Wharton Business School din cadrul Universităţii Pennsylvania. Mary Trump scrie că este posibil ca aceste intervenţii să nu fi fost necesare, deoarece în perioada respectivă universitatea nu era atât de selectivă ca acum.

Kayleigh McEnany, secretar de presă al Casei Albe, a afirmat că preşedintele nu are o reacţie cu privire la cartea nepoatei sale, aceasta fiind "plină de minciuni, de afirmaţii ridicole şi absurde care n-au nicio legătură cu adevărul".

Luna trecută, un judecător a refuzat să blocheze publicarea cărţii scrise de Mary Trump. Fratele şefului statului, Robert S. Trump, a acuzat-o pe Mary Trump de încălcarea unui acord de confidenţialitate în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, tatăl lui Donald Trump. El a sesizat un tribunal specializat din New York, cu scopul de a împiedica apariţia cărţii, însă tribunalul şi-a declinat competenţa în soluţionarea litigiului.

Cărţi critice cu Donald Trump, care candidează la un al doilea mandat, s-au multiplicat, însă este prima oară când un membru al familiei sale face ecest lucru. Potrivit editurii Simon & Schuster, cartea pune într-o "lumină crudă sumbra poveste" a familiei preşedintelui american Donald Trump.

Mary Trump, în vârstă de 55 de ani, este fiica lui Fred Trump Jr, fratele mai mare al miliardarului republican, decedat în 1981, la vârsta de 42 de ani, din cauza alcoolismului.