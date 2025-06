O femeie din Ucraina a fost victima unei agresiuni șocante, in plina zi, in timp ce se intorcea de la plaja. A fost atacata pe strada, lovita, imobili

Timpul ar putea cunoaște in curand o schimbare semnificativa. De obicei, in fiecare februarie, in anii bisecți, se adauga o zi in plus la calendar. Cu