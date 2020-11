Corneea ochiului uman poate sa reziste la infectarea cu SARS-CoV-2 (studiu)

Corneea ochiului uman poate sa reziste la infectarea cu noul coronavirus, sugereaza un studiu realizat de cercetatorii de la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Washington din St. Louis.

Cercetari anterioare realizate pe tesuturi de cornee prelevate de la oameni si de la soareci au demonstrat ca virusul Zika poate fi transmis prin lacrimi. Oamenii de stiinta au dorit sa afle daca aceste tesuturi ar putea reprezenta un punct de intrare si pentru SARS-CoV-2. In acest scop, ei au testat expunerea tesutului ocular la diverse tipuri de virusuri si au monitorizat cu atentie pentru a afla daca acestea pot sa creasca si sa se inmulteasca la nivelul corneei.

Ei au identificat, totodata, cateva substante-cheie in tesuturile de cornee care pot stimula sau inhiba cresterea incarcaturii virale. Unul dintre inhibitorii identificati se numeste interferon lambda, care previne intr-o maniera eficienta dezvoltarea virusului Zika si a virusului herpes simplex in interiorul tesuturilor de cornee. Dar, in cazul SARS-CoV-2, concentratiile acestei substante nu au avut niciun efect asupra posibilitatii virusului de a se replica. Pur si simplu, acesta din urma nu gasea o cale de patrundere in organism, indiferent daca interferonul lambda era prezent sau nu.

Aceasta descoperire sugereaza ca maladia COVID-19 nu poate fi transmisa prin transplant de cornee sau prin proceduri similare realizate la nivelul globului ocular. "Datele noastre sugereaza ca noul coronavirus nu pare sa fie capabil sa penetreze corneea", a declarat Rajendra S. Apte, profesor la catedra de Oftalmologie si Stiinte Vizuale din cadrul universitatii mentionate.

Totusi, din cauza unor aspecte necunoscute care au legatura cu canalele lacrimale si cu conjunctiva, este prea devreme sa fie eliminata din discutie importanta detinuta de sistemele de protectie ale globului ocular, au precizat autorii studiului. "Este important sa respectam ceea ce virusul poate sa faca si trebuie sa luam masuri corespunzatoare de precautie", a declarat coordonatorul studiului, Jonathan J. Miner, profesor-asistent la Facultatea de medicina, microbiologie moleculara, patologie si imunologie din cadrul Universitatii Washington din St. Louis.

"Am putea sa descoperim ca membranele acoperitoare ale ochiului nu sunt create neaparat pentru a proteja impotriva infectiilor in randul comunitatii generale, dar studiile noastre se afla abia la inceput. Avem nevoie de studii clinice mai ample care sa ne ajute sa intelegem mai bine toate rutele posibile de transmitere folosite de SARS-CoV-2, inclusiv ochiul", a adaugat profesorul american. Studiul a fost publicat in revista Cell Reports.