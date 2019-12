Cozmin Gusa despre reforma din PSD si calitatea sa de influencer politic: "Romania este o tara mult prea slaba politic ca sa poata sa reziste la cizma pusa pe gatul societatii romanesti de catre statul paralel."

Cunoscutul consultant politic Cozmin Gusa a produs ieri un cutremur mediatic anuntand ca se retrage de la butoanele postului de televiziune Realitatea Plus, urmand sa ramana simplu actionar in trustul Realitatea Media. Gusa a anuntat ca proiectele sale viitoare sunt de natura politica si ca-si doreste reformarea reala a PSD, care sa redevina un partid puternic, dar pe baze cu totul noi, moderne, o formatiune politica necontrolata de forte externe, de statul paralel, de servicii etc.

Interviul in care Cozmin Gusa anunta ca renunta la comanda editoriala a postului Realitatea a fost preluat si de Ziuanews si poate fi consultat AICI. Ziuanews a considerat ca fata de telespectatorii care l-au urmarit atat timp pe Cozmin Gusa pe postul TV, care i-au analizele sau i-au vizionat emisiunile moderate in Caravana politica prin judete, consultantul politic ar trebui sa lamureasca o chestiune esentiala, cea care l-a consacrat in lupta politica. Iar aceasta chestiune suna cam asa:

Cozmin Gusa era unul dintre principalul devoalatori ai actiunilor oculte ale statului paralel. Realitatea Media era principalul vehicul care a luptat cu acest stat paralel si a dat peste cap planuri si manipulari, dezinformari, dezvaluiri despre afaceri cu statul la vedere, cel al contribuabilului. Acum, Cozmin Gusa lasa Realitatea, intra in politica PSD, in operatiuni de consultanta electorala, ceea ce conduce implicit si la intrarea ca jucator pe piata politico-economica subterana, adica fix in mediul de actiune al statului paralel, al serviciilor, al oligarhilor, al politicienilor, magistratilor vopsiti. Cozmin Gusa tradeaza astfel scopul de pana acum, a batut palma cu statul paralel, sau continua lupta? Daca o continua, cum anume, cum vom sti si noi si mai ales, cum vom avea incredere in actiunile noului Cozmin Gusa, un posibil viitor corupt de puterea din umbra?

Raspunsul lui Cozmin Gusa: "Statul paralel nu este un concept, a fost o realitate in felul in care a actionat, a schilodit Romania. Si momentul in care a putut sa se manifeste a fost atunci cand puterea politica, vulnerabilizata fiind de presiunea generata de la nivel de presedinte al Romaniei, ma refer la Traian Basescu, exact in acest scop, de ceare a unui mecanism prin care politicul si mediul de business sa fie tarnosite si anulate, atunci statul paralel a avut tot campul la dispozitie, camp pe care la al doilea mandat al lui Traian Basescu l-a folosit inclusiv ca sa-i schilodeasca familia, pupila, ma refer la Elena Udrea, si asa mai departe. Legat de PSD, pesedeul s-a comportat intr-un mod samavolnic si perfid legat de asa zisa lupta cu statul paralel, in perioada Ponta, el fiind cineva din statul paralel, bineinteles ca n-a existat nicio referire clara, concreta, generare de proiecte care sa minimizeze puterea de articulare a statului paralel care la un moment dat s-a transformat intr-un binom: servicii secrete - justitie, deci Ponta era de acolo, ce sa faca el cu Maior sef la SRI, iar mai apoi, in perioada Dragnea, care chiar daca, fiu de militian, stia ce inseamna chestia asta pentru c-o vazuse la fata locului, il pacalise pe Ponta sa-l ia la intalniri, avea tot felul de calauze, pana cand s-a imprietenit el personal si cu Maior si cu Kovesi si cu Coldea. El a facut o escrocherie publica, in sensul ca afirma tot timpul ca PSD lupta impotriva mecanismelor statului paralel nejustificate impotriva unor politicieni sau impotriva mediului de afaceri, iar pe de alta parte el statea seara la mese cu ei si dupa cum zic oamenii avizati din serviciile secrete, a fost cel mai bun executant al tuturor sarcinilor care i se dadeau si, bineinteles, din momentul in care a fost vizualizat ca avand acest grad de perversitate in fata colegilor din propiul partid, dublat de gudurarea de seara pe langa puternicii din statul paralel si mangaiatul gipsului lui Kovesi, omul era de folosit si apoi de aruncat, un fel de hartie igienica politica, ceea ce el n-a inteles niciodata, pentru ca Liviu Dragnea a fost un politician redutabil, dar limitat. Si viclenia si dorinta de inavutire i-au venit practic in bot, partea proasta este ca astazi sufera si nu-i frumos sa fii acolo la puscarie - si-mi pare rau pentru el - dar practic sufera si partidul, care inca nu se poate desprinde de aceasta eticheta a lui Dragnea, care s-a viralizat nu doar in termeni de IT, Facebook etc, la nivelul opiniei publice si va trebui mult de lucru pana cand PSD sa reuseasca sa se desprinda de imaginea lui Dragnea, mai ales ca el a actionat si prin intermediul multor lideri PSD care astazi se afla la varf, care au fost in complicitate cu el si din pacate au girat fel de fel de actiuni prin care partidul a pierdut neavand curajul sa constituie o majoritate care sa stopeze samavolniciile lui Dragnea. Deci, de atitudinea Realitatea TV nu vreau sa vorbesc pentru ca atituniea a fost singura reala si consecventa in ultimii ani impotriva exceselor din statul paralel. Legat de calitatea mea de simplu membru PSD, influencer al structurii catre un proces de reforma, sigur ca acest concept de stat paralel trebuie rediscutat pentru ca acest fapt sa nu se mai repete in Romania, care este o tara mult prea slaba politic ca sa poata sa reziste la cizma pusa pe gatul societatii romanesti de catre statul paralel."