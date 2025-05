Creatorul benzii desenate „Dilbert" dezvăluie că are cancer în stadiul 4 și a spus că cei „nevaccinați" sunt „câștigători". Acelasi cancer ca Joe Biden

Scott Adams, creatorul celebrei benzi desenate „Dilbert", a anunțat că este pe moarte din cauza cancerului de prostată în stadiul patru, după ce a recunoscut că a făcut injecția cu COVID și i-a numit pe cei „nevaccinați" „câștigători".

În vârstă de 67 de ani, cunoscut pentru îndrăgita și iconica sa bandă desenată, a anunțat luni, în timpul unui livestream Rumble, că cancerul său de prostată a metastazat la oase.

Deși Adams a declarat pentru The Independent că „nu există niciun indiciu" că injecția COVID este responsabilă pentru cancerul său, el a recunoscut în urmă cu peste doi ani că „anti-vaxxerii par să aibă cea mai mare dreptate și par să fie cei mai mari câștigători".

Într-un episod din 22 ianuarie 2023 al podcastului său Real Coffee with Scott Adams, caricaturistul a discutat pe larg de ce crede că cei care au refuzat să primească vaccinul COVID, dar au „imunitate naturală" față de virus, sunt pe „calea câștigătoare".

Adams a recunoscut că a așteptat „cât de mult a putut" înainte de a-și face „cu reticență" injecția COVID. El a luat această decizie deoarece a considerat consecințele atât ale virusului COVID, cât și ale injecției ca fiind mari „necunoscute", dar cea mai comună alegere pentru persoanele din „categoria" sa a fost să se injecteze.

„Sunt bucuros? Nu", a recunoscut Adams în 2023. „Pentru că, așa cum s-au dovedit lucrurile, cei nevaccinați au un avantaj actual. Pentru că se simt mai bine. Ceea ce nu îi îngrijorează pe ei este ceea ce trebuie să mă îngrijoreze pe mine, și anume, mă întreb dacă acel vaccin peste cinci ani...", a tras de timp, sugerând că efectele secundare negative pe termen lung ar putea fi pregătite pentru cei injectați.

„Sunt dispus să renunț la acest lucru dacă totul se schimbă. Dar în acest moment, în fiecare zi primim mai multe vești proaste despre vaccinuri, despre injecții", a spus el în timpul podcastului său, observând că rapoartele privind efectele secundare ale injecției în sine păreau să depășească rapoartele analoge despre COVID pe termen lung.

„Toată lumea acceptă că acesta este locul unde se află datele în acest moment? Că cei mai inteligenți și mai fericiți oameni sunt cei care nu au primit vaccinul și sunt încă în viață", a continuat Adams.

Acesta a precizat că el crede că o mulțime de oameni inteligenți, precum Dr. Robert Malone și Elon Musk, au fost injectați pentru că lucrau cu date „proaste".

Unii au subliniat că mulți au primit injecția COVID pentru că au fost constrânși să facă acest lucru prin amenințări la adresa mijloacelor lor de trai, chiar în timp ce ezitau cu privire la siguranța acesteia.

Adams a subliniat că nu numai că vaccinurile COVID - dintre care majoritatea au folosit tehnologia experimentală a ARNm - „nu sunt perfect înțelese", dar Rapoartele privind reacțiile adverse la vaccinuri (VAERS) „au crescut la niveluri nemaivăzute până acum imediat după apariția vaccinului COVID".

El a adăugat că, chiar dacă rapoartele sunt inexacte în vreun fel, diferența dintre numărul acestor rapoarte VAERS înainte și după lansarea vaccinului COVID este atât de mare, încât semnalează „cu siguranță" o problemă.

Adams a remarcat că, deși cei considerați „experți" spun că injecțiile COVID „au salvat probabil milioane de vieți", „daunele pe termen lung" ale injecției sunt necunoscute și „cu siguranță au ucis și unii oameni".

Deși nu se știe dacă injecția COVID a lui Adams a contribuit de fapt la apariția cancerului său, un număr tot mai mare de medici au tras un semnal de alarmă cu privire la cazurile fără precedent de cancer pe care au început să le vadă după lansarea injecției COVID. Datorită agresivității neobișnuite a acestor cazuri, medicii le descriu drept „turbo cancere".

Dr. Patrick Soon-Shiong, chirurg specializat în transplanturi și inventator de medicamente împotriva cancerului, consideră că atât injecția COVID, cât și virusul pot contribui la apariția cancerului prin producerea de proteine de vârf inflamatorii care transformă neutrofilele care ucid infecțiile în celule care suprimă celulele noastre „ucigașe".

Apreciatul Dr. Peter McCullough a menționat, de asemenea, cercetări care indică faptul că proteinele spike produse de injecțiile cu ARNm COVID „sunt susceptibile de a inhiba sistemele supresoare de tumori". Potrivit lui McCullough, există alte două moduri în care injecțiile pot contribui la apariția cancerului.

El a citat cercetări din China care arată că ARNm „afectează mecanismele naturale de reparare a ADN-ului organismului uman"; iar a treia sursă potențială de promovare a cancerului provine din „contaminarea" aparentă a fiolelor de injecții COVID cu „promotori și amplificatori" ai virusului Simian 40 (SV40).

Adams a declarat luni că are „același cancer pe care îl are Joe Biden", pe care biroul fostului președinte l-a descris ca fiind „agresiv". Creatorul de benzi desenate nu a dezvăluit când a primit propriul diagnostic de cancer, ci doar că are cancer de mai mult timp decât a „recunoscut" Biden că îl are.

Desenatorul de benzi desenate a explicat în podcastul său că folosește un Walker de luni de zile și are dureri aproape constante, numind-o o stare „intolerabilă".

El ar fi indicat publicației The Hill că se va sinucide asistat în această vară prin utilizarea medicamentelor de ajutor la moarte disponibile pentru bolnavii în fază terminală în California.