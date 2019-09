Crescatorii de animale doresc uciderea tututor porcilor pe o raza de 10 kilometri in jurul fermelor

Crescatorii de animale acuza autoritatile de faptul ca nu iau toate masurile pentru a preveni raspandirea gripei porcine si cer cordoane de 10 kilometri in jurul marilor ferme, in care sa fie ucisi toti porcii, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Ovine, Caprine si Porcine din Romania (ACEBOP).

„Din motive strict politice, Guvernul nu isi asuma uciderea preventiva nici a porcilor din gospodariile care nu aplica normele de biosecuritate din jurul marilor ferme, nici a mistretilor. Situatia scapa de sub control, fermierii nu au nevoie de despagubiri de la stat, ci sa fie linistiti oamenii, ca sa nu mai ascunda porcii sau sa ii arunce morti in camp", se spune in comunicat. Crescatorii au precizat ca au incercat sa transmita saptamana trecuta faptul ca in judetele Olt si Teleorman fermierii nu pot livra porcii la abator din cauza focarelor care apar constant in gospodariile din jur. „Oltul, de exemplu, este inchis complet, trei ferme mari si trei mai mici sunt blocate de doua luni! Un exemplu concret din focar de pesta intr-o gospodarie din Olt - porcii ucisi, imediat dupa plecarea organelor de control gospodarul a populat din nou, fara respectarea legislatiei. Pe cine incalzeste o amenda, cand astfel de practici blocheaza livrarile si in fermele mari sunt porci de 140 kg care se mananca intre ei? Fermierul care a avut curaj sa investeasca 7 milioane de euro, sa faca productie, sta cu poarta inchisa, nu poate livra la abator pentru ca autoritatea veterinara nu se oboseste sa ceara derogare la Bruxelles, in schimb il tine luni de zile inchis datorita focarelor reaparute in gospodarii?", se intreaba membrii asociatiei.

Efectivele de suine au scazut alarmant comparativ cu cele din 2018 si continua sa scada, avertizeaza ei. Crescatorii de animale au solicitat Ministerului Agriculturii instituirea unor cordoane de protectie de 10 kilometri in jurul fermelor, in care sa fie ucisi preventiv toti porcii si mistretii. „De masuri urgente avem nevoie domnilor, sa salvam fermele mari de suine de peste 20.000 de capete. Nici macar nu sunt multe, 10 sau 11. Intr-o comuna nu sunt mai mult de 200-300 de porci, costa mai putin bugetul decat despagubirile pentru fermele mari. Noi nu facem politica sau, mai bine spus, facem politica fermierilor, care vor sa munceasca decent intr-o tara normala. Si nu ne cantarim munca in voturi", se mai arata in comunicat. Masura cordonului preventiv de 10 kilometri a fost discutata de acum 7-8 luni, cand autoritatile au promis marilor fermieri ca vor fi luate masuri. „In celelalte state UE se actioneaza pentru masuri rapide, cordonul preventiv de 10 km se aplica in jurul fermelor de reproductie si ingrasare si zeci de mii de porci, mistreti, au fost ucisi. Romania nu a luat o asemenea masura de peste un an, perioada in care s-au platit milioane de euro de la buget pe ferme inchise si dezinfectante. Oare ce se urmareste? Eradicarea pestei sau prelungirea ei? Ni se pare inadmisibil ce se intampla astazi! Ganditi-va ca maine toata Romania va fi rosie. Si nu va vor ierta generatii intregi pentru ce distrugeti acum", au avertizat reprezentantii asociatiei.