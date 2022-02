Criminal odios trimis la închisoare pe viață. A fost prins la câteva ore după ce a ucis un om și a violat o tânără sub ochii mamei

Denis Mustafa, ospătarul din Năvodari care a nenorocit o familie întreagă în vara anului 2021, a primit pedeapsa maximă posibilă pentru faptele sale: închisoare pe viață și plata unor daune morale în valoare de 2.500.000 de euro.

Bărbatul a fost găsit vinovat pentru omor calificat, viol, lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie. Odiosul criminal a recunoscut în fața instanței de judecată că în noaptea crimei consumase un litru de vodcă și fumase nu mai puțin de 12 țigări cu etnobotanice, iar toate ororile comise în casa vecinilor săi au avut un singur scop: banii.

Bărbatul a intrat în noaptea de 1 spre 2 iulie în casa familiei Zaharia, vecinii săi, și a ucis cu o macetă un bărbat în vârstă de 41 de ani, tatăl a trei copii, și a violat-o pe fiica cea mare a familiei, o tânără de 21 de ani. Toate aceste fapte s-au petrecut sub amenințarea unui cuțit de vânătoare, în fața mezinilor familiei, un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani. În tot acest timp, mama copiilor, respectiv soția bărbatului omorât, a fost legată cu un cablu electric și sechestrată în baie.

Denis era angajat ca ospătar la o cherhana din Năvodari, dar banii câștigați îi cheltuia pe droguri. Se droga constant de la vârstă de 18 ani, astfel că ajunsese să aibă nevoie de o doză mare de droguri, câte 10-12 țigări pe zi. În dimineața de dinainte crimei și-a dat seama că a are nevoie de o sumă mare de bani pentru a-și acoperi datoriile, cel puțin 2.000 de lei, de care nu dispunea și nici nu avea de unde să se împrumute. Știa că la patru case distanță de locuința lui trăiește o familie care părea mai înstărită și a hotărât să-i jefuiască pe timpul nopții. Îi cunoștea din vedere, dar nu avea relații personale cu niciunul dintre membrii familiei Zaharia.

Și-a făcut curaj mai întâi cu o sticlă de vodcă pe care a băut-o integral, după cum singur a recunoscut, și a fumat peste 10 țigări cu etnobotanice. Atacul l-a pregătit bine. Camuflat cu un hanorac cu glugă, cu o șapcă pe cap, dar și cu o mască de tip Anonymus a intrat în casa oamenilor în jurul orelor trei dimineața. Nu a forțat ușa, Denis susținând că a găsit cheile în yală, pe exterior. A intrat mai întâi în living unde dormeau pe canapea două fete, apoi a intrat în dormitor unde dormeau soțul și soția împreună cu băiatul de 12 ani.

I-a luat pe oameni din somn, lovind brusc, în liniște, cu o macetă cu lamă zimțată. Victima a fost bărbatul de 41 de ani căruia i-a retezat pur si simplu brațul stâng, din umăr, dintr-o singură lovitură. Trezită în urletele de durere ale bărbatului ei, soția a încercat să intervină să oprească într-un fel nebunia, dar fără rezultat. Nu a apucat să audă decât acuzațiile criminalului care țipa că soțul ei îi distrusese viața pentru că avusese în trecut o relație cu iubita lui. Era o minciună, iar Denis a explicat anchetatorilor de ce tot repeta aceste vorbe fără noimă. Știa ca polița va face cercetări, iar povestea mincinoasă legată de o posibilă răzbunare din gelozie ar fi încurcat ancheta și i-ar fi dus pe polițiști pe piste greșite.

Femeia a fost scoasă cu forța din dormitor, a fost legată cu un cablu electric și sechestrată împreună cu băiatul în baie. În disperare, fata cea mare a încercat să-și salveze părinții. A mers pe întuneric în bucătărie să caute un cuțit, o armă cu care să atace și ea. A găsit o cheie franceză, dar nu a reușit să-i țină piept criminalului.

Bărbatul cerea insistent bani și cu greu a înțeles că oamenii nu au în casă decât puțin peste 200 de lei. Deranjat și chiar "dezamăgit" de pradă, așa cum a declarat, Denis nu a părăsit locuința decât după ce a violat-o pe fiica cea mare a familiei, de față cu mama ei și cu sora ei cea mică. În tot acest timp, tatăl cu mâna retezată și cu multiple alte răni pe corp, agoniza în dormitor, strigând din când în când, că la mijloc este o confuzie, în speranța ca îl va convinge pe criminal că nu el i-a necinstit iubita. Omul și-a dat ultima suflare în chinuri groaznice, din cauza hemoragiei puternice.

Denis a părăsit casa familiei pe care tocmai o nenorocise înainte de ivirea zorilor. A mers acasă, a făcut un duș, a fumat din nou țigări cu droguri și a plecat la serviciu, la cherhana. De acolo l-au săltat polițiștii.

Deși a avut grijă să fie cât mai bine mascat, în timp ce și-a măcelărit victima, una dintre mănușile din plastic s-a rupt, astfel că polițiștii au găsit o amprentă cu urme de sânge pe peretele din dormitor. Proba a fost transmisă la Institutul Național de Criminalistică (INC) din București care a prelevat probe ADN. În paralel, polițiștii constănțeni au prelevat probe similare de la persoanele pe care le-au considerat suspecte în această cauză - celebrul cerc de suspecți de care auzim mereu în astfel de situații. Denis se afla pe lista suspecților, iar probele ADN luate de la el s-au potrivit cu cele trimise la INC.

La perchezițiile care au avut loc în casa criminalului, polițiștii au găsit multe alte probe, obiecte pe care bărbatul le luase din casa victimelor pe care știa că pusese mâna fără mănușă (față de masă, pahare). În plus, într-un dulap a fost găsită maceta, haine murdare de sânge, și masca de tip Anonymus.

Denis Mustafa nu a mai avut încotro și a recunoscut tot. A fost analizat de psihologi care au stabilit că tânărul avea un comportament specific persoanelor dependente de droguri, dar avea discernământ, iar declarațiile și explicațiile au fost date cu "cinism și detașare", mimând totodată empatia și părerile de rău (plângea fără lacrimi și își revenea rapid această stare).

Criminalul a cerut să fie judecat în procedură simplificată, așa se explică de ce Tribunalul Constanța au dat verdictul în trei luni de la trimiterea dosarului în instanță, după doar trei termene de judecată.

Sentința pe scurt relevă gravitatea faptelor de care a fost acuzat și găsit vinovat Denis Mustafa:

condamna pe inculpatul MUSTAFA DENIS -

- pentru infracțiunea de omor calificat, la pedeapsa de 25 de ani închisoare

- pentru infracțiunea de viol la pedeapsa de 10 ani închisoare

- pentru infracțiunea de tâlhărie, la pedeapsa de 10 ani

- pentru infracțiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, la pedeapsa de 9 ani închisoare

- pentru infracțiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, la pedeapsa de 8 ani închisoare

- contopește pedepsele aplicate prin prezenta, în final rezultă pedeapsa cea mai grea de 25 de ani închisoare, la care se adaugă un spor de 15 ani închisoare (o treime din celelalte pedepse), spor ce depășește cu 10 ani maximul general al pedepsei, respectiv cel de 30 de ani închisoare, prin urmare inculpatul MUSTAFA DENIS va executa pedeapsa detențiunii pe viață

- obligă inculpatul MUSTAFA DENIS la plata către părțile civile a următoarelor sume la care a achiesat inculpatul:

-500.000 euro, echivalentul în lei la data plații, reprezentând daune materiale și 500.000 euro, echivalentul în lei la data plății, reprezentând daune morale, către partea civila Zaharia A.

-500.000 euro, echivalentul în lei la data plații, reprezentând daune morale, către partea civila Zaharia L., prin reprezentant legal

-500.000 euro, echivalentul în lei la data plătii, reprezentând daune morale, către partea civila Zaharia C. S.,

-100.000 euro, echivalentul în lei la data plătii, reprezentând daune morale, către partea civila Z. A. M.

-500.000 euro, echivalentul în lei la data plătii, reprezentând daune morale, către partea civila V.M. G.

-prestație periodică pentru cei doi copii minori în cuantum de 1/3 din salariul minim pe economie pentru persoane fără studii superioare, până la împlinirea vârstei de 18 ani

-menține măsura sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului MUSTAFA DENIS, prezente și viitoare, așa cum s-a dispus prin ordonanța procurorului nr. 1010/P/2021 din data de 18.10.2021.

-dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra imobilului (casa în suprafață de 105 mp și teren în suprafață de 333mp situat in comuna Corbu, jud. Constanta), conform portalului instanțelor de judecată.