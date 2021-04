Cripto-miliardarii, noile vedete din topul Forbes 2021. Cine sunt ei si cum au ajuns sa faca averi fabuloase

Cel mai bogat om de pe planeta este Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu o avere de 177 de miliarde de dolari. Insa anul acesta sunt de patru ori mai multi cripto-miliardari. Daca anul trecut erau doar 3 care se puteau lauda cu aceasta performanta, in 2021 numarul lor a ajuns la 12.

Sam Bankman-Fried este cel mai bogat cripto-miliardar, cu o avere neta de 8,7 miliarde de dolari. La numai 29 de ani a infiintat firma de tranzactionare Alameda Research. Tanarul a devenit cunoscut dupa ce a castigat drepturile de denumire pentru stadionul echipei Miami Heat pentru o perioada de 19 ani.

Brian Armstrong este CEO-ul si co-fondatorul Coinbase, iar averea s-a a explodat de la un miliard de dolari in 2020, la 6,5 miliarde de dolari in 2021. Daca inca nu va era clar, Coinbase a avut un an extrem de profitabil, generand venituri de peste 1 miliard de dolari, iar saptamana viitoare se va lista pe bursa. Datorita acestei listari, se pare ca actiunile lui Armstrong vor ajunge sa valorize peste 14 miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca anul viitor am putea sa-l vedem chiar in capul listei.

Chris Larsen este co-fondatorul Ripple Labs. Acesta are o avere de 3,4 miliarde de dolari. Chris Larsen si Brad Garlinghouse, CEO-ul Ripple Labs au faimosul proces intentat de SEC, pe motiv ca XRP este un activ mobiliar, iar cei doi si compania au incalcat legile federale de tranzactionare.

Jed McCaleb este un alt co-fondator al Ripple Labs, si se spune despre el ca detine 3,4 miliarde de criptomonede XRP si un milliard de Stellar Lumen, criptomoneda pe care a creat-o dupa ce a plecat de la Ripple. Numai daca adunam valoarea actuala a celor doua criptomonede, putem spune ca McCaleb are o avere de aproape 3,5 miliarde de dolari.

Gemenii Winklevoss au inceput sa investeasca in Bitcoin inca din 2012, iar acum au ajuns la o avere neta de 3 miliarde de dolari. Gemenii Winklevoss sunt fratii care l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg pentru furt de IP si au ajuns la o intelegere contra sumei de 65 de milioane de dolari. Acesti bani i-au investit in Bitcoin, iar in 2014 au creat platforma de tranzactionare de criptomonede Gemini, iar in urma cu doi ani au achizitionat Nifty Getaway.

Michael Saylor este condatorul si CEO-ul companiei MicroStrategy care a cumparat Bitcoin de miliarde de dolari. Se pare ca averea sa este evaluata undeva la 2,3 miliarde de dolari. MicroStrategy a achizitionat, din 2020 si pana in prezent, Bitcoin care insumeaza 2,226 miliare de dolari. Si ca sa va dati seama cat de profitabil este pentru el Bitcoin, se pare ca achizitionat aproape 91.600 de monede la un pret mediu de 24.300 de dolari.

Fred Ersham a co-fondat Coinbase alaturi de Brian Armstrong in 2012 si apoi a parasit firma in 2017. Acum este in CA-ul companiei, iar cele 6 procente in actiuni pe care le detine la companie se pare ca valoreaza undeva la 1,9 miliarde de dolari.

Changpeng Zhao este conducatorul celei mai mari platforme de tranzactionare de criptomonede, Binance si detine undeva la 30% dintre actiunile companiei. Averea neta a lui Zhao este de 1,9 miliarde de dolari. Se pare ca Zhao a fost foarte inspirat cand a ales sa parieze pe criptomonede pentru ca Binance Coin este una dintre cele mai de succes, aceasta avand o valoare de 399 de dolari per unitate la ora redactarii acestui material.

Mattew Roszak este co-fondatorul si presedintele firmei dezvoltatoare de tehnologie blockchain Bloq. Printre altele, este si unul dintre cei mai aprigi investitori in criptomonede. Roszak este si membru fondator al firmei de investitii in criptomonede Tally Capital. Averea sa este de 1,5 miliarde de dolari.

Tim Draper are o avere de 1,5 miliarde de dolari, dupa ce in 2014 a cumparat Bitcoin in valoare de 18,7 milioane de dolari. Miliardarul este cunoscut pentru faptul ca a investit masiv in criptomoneda Tezos si a co-fondat Draper Fisher Jurvetson, o companie care investeste in start-up-uri.

Barry Silbet a fondat conglomeratul specializat pe criptomonede Digital Currency Group si are o avere estimata la 1,6 miliarde de dolari. Digital Currecncy Group detine Garayscale Bitcoin Trust, care in prezent gestioneaza active de 46 de miliarde de dolari.