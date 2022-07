Cum a reuşit un bărbat din Craiova să ascundă timp de un an uciderea fostei soţii. De ce rudele o credeau în viaţă

Silvia Albişoru avea 66 de ani şi locuia în Craiova, împreună cu fostul soţ. Acceptase situaţia pentru că în ţară nu stătea prea mult. Obişnuia să meargă în Italia, să aibă grijă de bătrâni. Cumplita poveste începe anul trecut, la sfârşitul lunii aprilie.

Fiul femeii a primit un mesaj de la mama sa în care îi spunea că pleacă din nou în Italia pentru că i se oferise un nou loc de muncă. Băiatului nu i s-a părut nimic ciudat. A continuat să vorbească luni în şir cu femeia care îi spunea că este bine în Italia şi că a nimerit la o familie cumsecade. Totul părea în regulă până în urmă cu aproximativ două luni, când fiul nu a mai reuşit să dea de mama sa. Telefonul era închis. A început să o caute. Prin prietenii pe care-i ştia în Italia, l-a întrebat chiar şi pe fostul soţ dacă are idee unde ar putea fi. Nimeni nu ştia nimic. Fiul a început să fie convins că mama sa a păţit ceva. A hotărât să meargă la poliţie şi să povestească tot ceea ce ştia.

Silvia Albişoru a fost imediat dată dispărută, iar poliţiştii au mediatizat cazul femeii prin următorul anunţ: „La data de 1 iulie a.c., ora 12.00, poliţiştii din cadrul Secţiei nr.3 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat de 50 de ani, din comuna Seaca de Câmp, cu privire la faptul că, în luna martie 2021, mama sa ALBIŞORU SILVIA, din municipiul Craiova, a plecat de la domiciliul său cu intenţia de a ajunge în Italia, iar de la acea dată nu a mai putut lua legătura cu ea. Semnalmente: înălţime 1,70 m, aproximativ 85 de kg, părul blond, tuns scurt, ochii verzi. Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de femeie în momentul plecării de la domiciliu. Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie".

Poliţiştii craioveni au stabilit imediat că femeie nu ieşise din ţară. Au început investigaţiile. Principalul suspect a fost încă de la început fostul soţ. Acesta a susţinut la început că habar nu are unde este femeia, însă în timpul audierii a început să se contrazică. Într-un final, anchetatorii au reuşit să obţină mărturia bărbatului. Acesta a recunoscut că s-a certat cu fosta soţie şi că ar fi omorât-o „din greşeală". I-ar fi dat cu ciocanul în cap. S-au certat pentru că el ar fi dorit să se împace cu femeia şi nu reuşea să o convingă să mai plece în Italia, la muncă.

„Omul ăsta părea liniştit. Ne spunea că fosta e în Italia, că a mai vorbit cu ea... Numai minciuni. Şi cum a reuşit să-l prostească pe băiat. Atâtea luni să se dea drept mama lui. El şi-a dat seama că ceva este în neregulă şi pentru că atunci când îi zicea să se vadă prin video, mama, chipurile, mereu se eschiva", au povestit vecinii din localitatea Şimnicu de Sus, comuna unde bărbatul avea casa părintească. Bărbatul le-a povestit poliţiştilor cum a transportat cadavrul femeii de la Craiova în localitatea doljeană Şimnicu de Sus. Acolo avea casa părintească şi ştia că nu e nimeni acasă.

Totul s-a întâmplat anul trecut, la sfârşitul lunii aprilie. Unchiul şi mătuşa cu care locuia în aceeaşi curte aveau Covid 19 şi ştia că sunt internaţi în spital la Craiova. A înfăşurat cadavrul în multe folii şi a comandat un taxi. Bărbatul de 55 de ani, din municipiul Craiova a fost iniţial reţinut şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Dolj. În cursul zilei de sâmbătă, magistraţii au emis pe numele său un mandat de arestare pentru 30 de zile pentru omor.

„Am tăiat un porc! Du-mă şi pe mine la Şimnic", i-a spus taximetristului. „Eu şi soţia eram în spital. Noi nu vorbim cu nepotul ăsta al meu. Am auzit că a venit la ţară, ca a săpat pe acolo pe la el prin grădină cu un excavator şi după în locul ăla a pus ceapă. Habar nu am avut că am stat atâta timp cu un cadavru în curte. Când au venit poliţiştii, nu mi-a venit să cred. La vreo 2 metri adâncime era trupul femeii. Au excavat şi şi l-au scos", a povestit Cristian Călugăru, unchiul bărbatului.